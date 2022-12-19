به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر از تعمیر لوازم خانگی به عنوان یک سرگرمی لذت میبرید، ممکن است وقت آن رسیده که از سرگرمی خود به خوبی استفاده کنید. هر جامعهای نیاز به تکنسینهای قابل اعتماد و آموزش دیده تعمیر لوازم خانگی دارد و این کار را نمیتوان با کامپیوتر یا تلفن انجام داد. هر خانه و آپارتمان حداقل یک کالای خانگی مانند یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و غیره دارد که ممکن است به دلایل مختلف معیوب شده و از کار بیفتد. به دلیل حساسیت بالا و پیچیده بودن عیب یابی و تعمیر لوازم خانگی، لازم است توسط یک تعمیرکار با تجربه و متخصص تعمیر شود. به علاوه به دلایل شرایط اقتصادی موجود و هزینه بالای تعویض و خرید لوازم خانگی جدید، افراد ترجیح میدهند خرابیها را برطرف کرده و مجدداً از دستگاه استفاده نمایند.
با توجه به موارد فوق، درک این که شغل تعمیرات لوازم خانگی از مشاغل فنی پردرآمد و دارای بازار کار عالی میباشد، سخت نیست. یادگیری مهارتها و ترفندهای تخصصی مربوط به تعمیرات لوازم خانگی را میتوان با شاگردی کردن و کسب تجربه در مراکز تعمیر لوازم خانگی فرا گرفت. اما طول دوره آموزش به شدت طولانی بوده و فرد دانش به روز را دریافت نخواهد کرد. شرکت در دوره آموزشی تعمیر لوازم خانگی بهترین روش برای تبدیل شدن به یک متخصص تعمیر لوازم خانگی است. اما سوالی که مطرح میشود این است که بهترین مرکز آموزش تعمیرات لوازم خانگی در تهران کجاست؟
فنی پایتخت بهترین مرکز آموزش تعمیرات لوازم خانگی در تهران
شرکت در دوره آموزش تعمیرات لوازم خانگی به شما مهارت تعمیر انواع لوازم خانگی از یخچال و ماشین لباسشویی گرفته تا کولر گازی و اسپیلت را آموزش میدهد. همچنین نحوه تعمیر لوازم خرد منزل مانند مایکروویو، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری و غیره به کارآموزان آموزش داده میشود. تکنسینهای تعمیرات لوازم خانگی تستهای تشخیصی و تعمیرات کامل انواع لوازم خانگی را انجام میدهند. با توجه به ماهیت عملی کار، آموزش صفر تا صد و عملی در کارگاههای پیشرفته و مجهز به انواع لوازم خانگی و ابزار تخصصی زیر نظر تکنسینهای با تجربه ارائه میشود. با توجه به میزان تقاضای بالای ثبت نام کارآموزان ساکن شهرستان، آموزشگاه فنی پایتخت خوابگاههایی را نزدیک به محل آموزشگاه با قیمت مناسب و کیفیت عالی در نظر گرفته است.
با این حال، فنی پایتخت آموزش آنلاین تعمیر لوازم خانگی را برای افراد شاغل ارائه میدهد و تمامی سرفصلها توسط گروه فیلم برداری و تدوین حرفهای تهیه شده و فرد میتواند به طور دائمی به آنها دسترسی داشته باشد. کلاس تعمیر لوازم خانگی فنی پایتخت دارای تجدید دوره رایگان بوده و فرد تا تکمیل موفقیت آمیز دوره، میتواند از پشتیبانی نامحدود آموزشگاه بهره ببرد. دوره تعمیر لوازم خانگی کوتاه هستند و نیازی به دورههای کارآموزی ندارند.
این دوره ویژه کسب و کار طراحی شده و افراد میتوانند پس از اتمام دوره آموزشی، اقدام به دریافت مدرک فنی و حرفهای نمایند. برای دریافت مدرک فنی و حرفهای باید در آزمون کتبی و عملی سازمان فنی و حرفهای شرکت کرده و پس از کسب نمره قبولی، گواهینامه بین المللی خود را اخذ نمائید. مدرک فنی و حرفهای تعمیر لوازم خانگی در داخل و خارج از کشور، اعتبار بالایی داشته و با استناد به آن میتوان در کارخانههای تولید لوازم خانگی، مراکز تعمیر دولتی و خصوصی تعمیر لوازم خانگی شروع به کار کرد. هم چنین با داشتن این مدرک میتوانید پروانه کسب و وامهای بانکی گرفت و سپس کسب و کار شخصی خود را راه اندازی کنید.
آموزش تعمیرات موبایل در آموزشگاه فنی پایتخت
هنگامی که نحوه تعمیر لوازم خانگی مانند یخچال، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی را یاد گرفتید، میتوانید مهارت فنی خود را افزایش داده و در دوره تعمیرات موبایل در آموزشگاه فنی پایتخت ثبت نام کنید. آموزشگاه فنی پایتخت برنامههای درسی چالش برانگیز و تجربیات یادگیری عملی را برای کار آموزان فراهم می کند تا درک خود را از لوازم خانگی و تجاری گسترش دهند و به آنها درک و مهارت لازم برای کارکرد و تعمیر انواع لوازم الکترونیکی کوچک و بزرگ را بدهد. متخصصان تعمیرات موبایل تقریباً در هر گوشهای از کشور نیاز دائمی دارند، به ویژه کسانی که دارای مدرک فنی و حرفهای بوده و از مهارت عملی بالایی برخورداری هستند.
فنی پایتخت آموزش تعمیر موبایل سریع و مقرون به صرفه را با پرداخت شهریه به صرفه و با تخفیف ۳۰ درصدی به مدت محدود ارائه میدهد. در پایان برنامه درسی خود، کار آموزان گواهینامهای معتبر از سازمان فنی و حرفهای دریافت می کنند که توسط سازمانهای دولتی و خصوصی سراسر کشور استفاده می شود.
مزایای شرکت در دوره تعمیرات لوازم خانگی آموزشگاه فنی پایتخت
با توجه به این که شغل تعمیرات لوازم خانگی از مشاغل محبوب و پرطرفدار فنی محسوب میشود، آموزشگاهها و مراکز متعددی اقدام به برگزاری دورههای آموزشی تعمیر لوازم خانگی نموده اند. بنابراین انتخاب یک آموزشگاه برای یادگیری مهارت تعمیر لوازم خانگی از درجه بالای اهمیت برخوردار است. مزایای شرکت در دوره تعمیرات لوازم خانگی آموزشگاه فنی پایتخت عبارتند از:
آموزش صفر تا صد
آموزش سرفصلهای کاربردی از مبتدی تا پیشرفته
آموزش زیر نظر اساتید با تجربه و تکنسینهای حرفهای
برگزاری دوره در کارگاههای مجهز
پشتیبانی نامحدود
تجدید دوره رایگان
اختصاص دادن خوابگاه به کارآموزان شهرستانی
موقعیت مناسب آموزشگاه و دسترسی عالی
ارائه مدرک فنی و حرفهای
ارائه مشاورههای ویژه کسب و کار
در نظر گرفتن تخفیف ۳۰ درصدی به مدت محدود
امکان ثبت نام در دوره به صورت خصوصی و تک نفره
برگزاری کلاسهای آموزشی در ساعات منعطف برای افراد شاغل
نحوه ثبت نام در دورههای آموزشی فنی پایتخت
فنی پایتخت یکی از قدیمی ترین و معتبر ترین آموزشگاههای زیر نظر سازمان فنی و حرفهای در تهران است که فرصتهای یادگیری حضوری و آنلاین پیشرفتهای مانند برنامه آموزشی تعمیر لوازم خانگی را ارائه میدهد. در ضمن علاوه بر دورههای ذکر شده، دوره آموزش تعمیرات برد نیز در این آموزشگاه برگزار میگردد.
برای ثبت نام حضوری و بازدید از آموزشگاه میتوانید به آدرس تهران، میدان انقلاب اسلامی، درب غربی خروجی مترو انقلاب اسلامی، کوچه جنتی، جنب داروخانه ابراهیمی، پلاک ۲، طبقه ۲، واحد ۷ مراجعه نمائید. هم چنین برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان میتوانید با شماره ۰۲۱۶۶۵۷۷۳۸۶ تماس گرفته یا با شماره همراه ۰۹۰۵۸۵۲۰۹۶۰ در ارتباط باشید. به علاوه شما میتوانید با مراجعه به سایت آموزشگاه به نشانی https://fannipaytakht.com/ از مشاره آنلاین ۲۴ ساعته بهره ببرید.
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