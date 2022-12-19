به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، علی جعفرزاده درباره اجرای خط تأمین برق تلمبه‌خانه شماره ۴ گوره به جاسک اظهار کرد: در ادامه پروژه برق‌رسانی به این تلمبه‌خانه، خط ١٣٢ کیلوولت این طرح راه‌اندازی شد و در مدار قرار گرفت.

وی افزود: این خط انتقال برق ۵۵ کیلومتری از پست ۴٠٠ کیلو ولت شهرستان لامرد آغاز می‌شود و پس از سپری کردن مسیرهای کوهستانی و سخت‌گذر، در تلمبه‌خانه شماره ۴ خط لوله انتقال نفت گوره – جاسک در شهر فداغ پایان می‌یابد.

به گفته مجری طرح خط لوله گوره – جاسک، خط انتقال برق تلمبه‌خانه شماره ۴ در مدت زمانی کمتر از پیش‌بینی اولیه انجام شد و بعد از انجام تمامی تست‌های مربوط، با تکمیل پست تلمبه‌خانه در مدار قرار گرفت.

علی جعفرزاده تصریح کرد: یکی از تعهدات این خط تأمین برق و توسعه پست شهرستان لامرد بود که شرکت مهندسی و توسعه نفت با انجام تعهدات خود، پست برق را به برق منطقه‌ای استان فارس تحویل داد.

وی در پایان تأکید کرد: یکی از موضوع‌های حائز اهمیت این پروژه، همچون تمام پروژه‌های اجرایی طرح ملی گوره – جاسک استفاده از توان سازندگان داخلی است. به‌کارگیری پیمانکاران داخلی در این طرح همیشه اولویت اصلی شرکت متن است که این مهم با تلاش، همکاری و نظارت شبانه‌روزی همکاران انجام شد.