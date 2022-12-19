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۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۲۸

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت اعلام کرد؛

راه‌اندازی خط ١٣٢کیلوولت تأمین برق تلمبه‌خانه شماره ۴گوره به جاسک

راه‌اندازی خط ١٣٢کیلوولت تأمین برق تلمبه‌خانه شماره ۴گوره به جاسک

مجری طرح خط لوله انتقال نفت‌خام گوره - جاسک شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) از راه‌اندازی خط ۱۳۲ کیلوولت تأمین برق تلمبه‌خانه شماره ۴ گوره به جاسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، علی جعفرزاده درباره اجرای خط تأمین برق تلمبه‌خانه شماره ۴ گوره به جاسک اظهار کرد: در ادامه پروژه برق‌رسانی به این تلمبه‌خانه، خط ١٣٢ کیلوولت این طرح راه‌اندازی شد و در مدار قرار گرفت.

وی افزود: این خط انتقال برق ۵۵ کیلومتری از پست ۴٠٠ کیلو ولت شهرستان لامرد آغاز می‌شود و پس از سپری کردن مسیرهای کوهستانی و سخت‌گذر، در تلمبه‌خانه شماره ۴ خط لوله انتقال نفت گوره – جاسک در شهر فداغ پایان می‌یابد.

به گفته مجری طرح خط لوله گوره – جاسک، خط انتقال برق تلمبه‌خانه شماره ۴ در مدت زمانی کمتر از پیش‌بینی اولیه انجام شد و بعد از انجام تمامی تست‌های مربوط، با تکمیل پست تلمبه‌خانه در مدار قرار گرفت.

علی جعفرزاده تصریح کرد: یکی از تعهدات این خط تأمین برق و توسعه پست شهرستان لامرد بود که شرکت مهندسی و توسعه نفت با انجام تعهدات خود، پست برق را به برق منطقه‌ای استان فارس تحویل داد.

وی در پایان تأکید کرد: یکی از موضوع‌های حائز اهمیت این پروژه، همچون تمام پروژه‌های اجرایی طرح ملی گوره – جاسک استفاده از توان سازندگان داخلی است. به‌کارگیری پیمانکاران داخلی در این طرح همیشه اولویت اصلی شرکت متن است که این مهم با تلاش، همکاری و نظارت شبانه‌روزی همکاران انجام شد.

کد مطلب 5659645

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