به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، علی جعفرزاده درباره اجرای خط تأمین برق تلمبهخانه شماره ۴ گوره به جاسک اظهار کرد: در ادامه پروژه برقرسانی به این تلمبهخانه، خط ١٣٢ کیلوولت این طرح راهاندازی شد و در مدار قرار گرفت.
وی افزود: این خط انتقال برق ۵۵ کیلومتری از پست ۴٠٠ کیلو ولت شهرستان لامرد آغاز میشود و پس از سپری کردن مسیرهای کوهستانی و سختگذر، در تلمبهخانه شماره ۴ خط لوله انتقال نفت گوره – جاسک در شهر فداغ پایان مییابد.
به گفته مجری طرح خط لوله گوره – جاسک، خط انتقال برق تلمبهخانه شماره ۴ در مدت زمانی کمتر از پیشبینی اولیه انجام شد و بعد از انجام تمامی تستهای مربوط، با تکمیل پست تلمبهخانه در مدار قرار گرفت.
علی جعفرزاده تصریح کرد: یکی از تعهدات این خط تأمین برق و توسعه پست شهرستان لامرد بود که شرکت مهندسی و توسعه نفت با انجام تعهدات خود، پست برق را به برق منطقهای استان فارس تحویل داد.
وی در پایان تأکید کرد: یکی از موضوعهای حائز اهمیت این پروژه، همچون تمام پروژههای اجرایی طرح ملی گوره – جاسک استفاده از توان سازندگان داخلی است. بهکارگیری پیمانکاران داخلی در این طرح همیشه اولویت اصلی شرکت متن است که این مهم با تلاش، همکاری و نظارت شبانهروزی همکاران انجام شد.
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