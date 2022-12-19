شهروندان با تلفن همراه درباره پروژه های شهری نظر می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، در حاشیه گردهمایی تبیین طرح بودجه ریزی مشارکتی برای تحقق مردمی سازی اداره شهر که روز دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱ در برج میلاد برگزار شد، با بیان این مطلب که بسیار خوشحالیم که امروز شاهد افتتاح ۲ طرحی هستیم که انجام آن از سابق بر دوش ما مانده بود، اظهار داشت: صبح امروز چهاردهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در شهر تهران بود که در آن، کانون افکار سنجی تهران را مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران راه اندازی کرد تا بتوانیم به صورت کلی نظرات مردم را پیرامون موضوعات مختلف داشته باشیم و منطبق با آنها بتوانیم گام‌های اساسی خود را در مدیریت شهری برداریم.

وی با اشاره به گردهمایی تبیین طرح بودجه ریزی مشارکتی برای تحقق مردمی سازی اداره شهر، افزود: امروز عصر نیز شاهد طرحی بودیم که ماه‌ها برای اجرای آن برنامه ریزی شده بود و بر اساس آن پروژه‌های مختلف شهری دسته بندی شد.

زاکانی با بیان این مطلب که در دسته بندی انجام شده بخشی از این پروژه‌ها، پروژه‌های کلان، بخشی پروژه‌های شهری، بخشی پروژه‌های منطقه‌ای و بخش دیگر پروژه‌های محله‌ای است، ادامه داد: امروز شاهد شروع یک کار گسترده در خصوص انتقال این پروژه به مردم در محله‌ها برای دریافت نظرات در جهت رتبه بندی و اولویت بندی آنها برای اقدام بودیم که کار بسیار مبارکی است تا در این طرح خود مردم نظر بدهند که کدام پروژه برای آنها مهم است و در اولویت اجرا قرار دارد.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم از این طریق باب مشارکت را به گونه‌ای فراهم کنیم تا با انتقال ظرفیت‌ها خود را به دریای بیکران مردم متصل کنیم تا در کنار استفاده از نظرات و دیدگاه‌های آنها یک نوع هم آفرینی در جهت خلق تهران بهتر داشته باشیم.

شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که نحوه مشارکت شهروندان در این طرح به چه گونه است گفت: طریقه مشارکت مردم از طریق نرم افزاری است که روی تلفن همراه خود نصب می‌کنند و با استفاده از آن می‌توانند با مشاهده تمامی پروژه‌ها روی آنها نظر دهند و در کنار آن نیز ما از طریق مناطق و نواحی تقسیم کاری صورت دادیم تا بتوانیم بسیج شویم و به سراغ مردم برویم تا به شکل حضوری نظرات آنها را دریافت کنیم.

زاکانی ادامه داد: تمامی پروژه‌ها به طرق مختلف احصاء و در حال احصاء است و پروژه‌هایی که بنا بر اجرای آن است و اقدام‌هایی نیز در این مسیر صورت گرفته اهم و فی الاهم آن از سوی مردم انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: از طریق نیازها و ظرفیت‌ها ما در مدیریت شهری به پروژه‌هایی می رسیم اما این دست پروژه‌ها برای در دستور کار قرار گرفتن منوط به نظر مردم است.