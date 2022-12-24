به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، حمیدرضا گلپایگانی روز چهارشنبه (۳۰ آذرماه) در آئین چهلوسومین سالروز تأسیس شرکت به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در یکم دیماه سال ۱۳۵۸ گفت: این شرکت اکنون ۷۳ دکل خشکی و دریایی سبک، سنگین و فوقسنگین در تملک دارد که ۶۱ دکل فعال است و تا پایان امسال این تعداد به ۶۴ دستگاه افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه از شمار دکلهای شرکت ۴۶ دستگاه در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب فعالیت میکنند، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۷۵ حلقه چاه حفر و تکمیل نهایی شد که تعداد ۲۲ حلقه در قیاس با دوره مشابه پارسال بیشتر است و این در حالی است که در بخش خدمات فنی و تخصصی نیز با انجام نزدیک به ۵ هزار عملیات، رشد هفت درصدی داشتیم.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به چالشهای موجود، ارتقای کیفی ناوگان حفاری و منتفی شدن موضوع خصوصیسازی را برای رشد، توسعه و چابکسازی سازمان بسیار مهم دانست و گفت: بهبود فرآیندها در شرکت با رویکرد افزایش بهرهوری، ساماندهی ساختار سازمانی، ساماندهی فرآیند خرید بهمنظور افزایش کیفیت کالا و رضایتمندی مشتریان، تداوم رعایت الزامهای ایمنی و محیط زیست و تدوین برنامهها و اقدامهای مرتبط با سند تحول شرکت از اولویتهای شرکت است.
گلپایگانی اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در مورد ۹ هزار نفر از کارکنان مشمول طرح، ثبت و ساماندهی ۲ هزار و ۳۱۴ نفر از کارکنان در سامانه ساپنا، تعدیل نکردن نیروی انسانی، اشتغال نیروهای بومی در مناطق عملیاتی و… را از دستاوردهای این شرکت در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برشمرد و به اقدامهای صورت گرفته در موضوع مسئولیتهای اجتماعی از جمله حفاری ۴ حلقه چاه آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان، همکاری با دستگاههای امدادی در حوادث غیرمترقبه و مشارکت در برنامههای مذهبی و فرهنگی اشاره کرد.
وی اجرای طرحهای فناورانه تولید بار اول در قالب همکاری با شرکتهای دانشبنیان و دریافت موافقتنامه همکاری پنج ساله با شرکتهای ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت نفت مناطق مرکزی را برای استفاده از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل شرکت مهم و اساسی دانست و تدوین برنامه پنجساله بازسازی ناوگان با دریافت مجوز از هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، حمایت از سازندگان، تولیدکنندگان و شرکتهای دانشبنیان را برنامههای اولویتدار شرکت برشمرد.
در آئین چهلوسومین سالگرد تأسیس شرکت ملی حفاری ایران، جمعی از مقامهای کشوری و لشکری، استانی، معاون وزیر و مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران، مدیران عامل شرکتهای نفتی و کارکنان شرکت حضور داشتند.
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