ناکامی سه مدعی و هدیه ویژه به پرسپولیس/مرور خاطره باقری و رونالدو

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته از مسابقات هر چند مثل هفته‌های گذشته با مشکل گلزنی اکثر تیم‌ها همراه بود اما دو جوان پرسپولیسی کورسوی درخشش بازیکنان آینده دار را زنده نگه داشتند. با این حال از بین چهار مدعی که دنبال صدرنشینی بودند، این پرسپولیس بود که به لطف پیروزی خودش و شکست سپاهان و گل گهر و تساوی استقلال صدر را برای خودش حفظ کرد.

دو اتفاقی که در دیدار گل گهر و پرسپولیس رخ داد خاطره دو بازیکن مطرح را زنده کرد. اولی گرفتن پنالتی بازیکن گل گهر توسط علیرضا بیرانوند با سبکی که پنالتی رونالدو را در جام جهانی گرفت و دومی شوت سینا اسدبیگی که خاطره شوت‌های تماشایی کریم باقری را زنده کرد.

سینا اسدبیگی یکی از جوانان آینده دار پرسپولیس گل تماشایی زد

استقلال که امیدوار بود با پیروزی برابر مس رفسنجان سه امتیاز مهم دیدار خانگی را کسب کند، هر چند با تساوی برابر این تیم بیست و چهار ساعت صدرنشین بود اما اتفاقات هفته آنطور رقم نخورد که ساپینتو و شاگردانش انتظار داشتند.

آبی‌های تهران با تساوی برابر مس رفسنجان موقتاً صدرنشین شده بودند اما شکست سپاهان و گل گهر بهترین هدیه برای آنها بود که جایگاه دوم را از دست ندهند. البته که فاصله آنها با رقیب سنتی دو امتیاز شد.

استقلال با تساوی برابر مس رفسنجان دو امتیاز خانگی را از دست داد

سپاهانی‌ها هم که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این فصل هستند در شرایطی که می‌توانستند فاصله با پرسپولیس را کم کنند، در عین ناباوری برابر پیکان تهران شکست خوردند تا همچنان چشم به دیدارهای آینده داشته باشند.

نتایج دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر به شرح زیر است:

* ذوب آهن اصفهان ۲ - صنعت نفت آبادان ۲

* استقلال تهران صفر - مس رفسنجان صفر

* نفت مسجدسلیمان صفر - آلومینیوم اراک یک

* فولاد خوزستان صفر - هوادار تهران صفر

* مس کرمان صفر - ملوان بندرانزلی صفر

* پیکان تهران یک - سپاهان اصفهان صفر

* نساجی مازندران ۲ - تراکتور تبریز صفر

* گل گهر سیرجان صفر - پرسپولیس ۲

در پایان رقابتهای این هفته پرسپولیس با ۲۹ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و تیم‌های استقلال و سپاهان و گل گهر در رده‌های بعدی قرار گرفتند. البته که گل گهر یک دیدار عقب افتاده از هفته سیزدهم برابر آلومینیوم دارد که در صورت پیروزی در آن دیدار صدر را از پرسپولیس خواهد گرفت.

جدول رده بندی لیگ برتر تا پایان هفته چهاردهم به شرح زیر است: