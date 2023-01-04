تلاش برای دورکردن روسیه از غرب آسیا، محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولادیمیر سافرانکوف، نماینده ویژه وزارت خارجه روسیه در امور غرب آسیا درگفت‌وگو با اسپوتنیک تأکید کرد تلاش‌های آمریکا و برخی کشورها برای دوکردن روسیه از معادلات غرب آسیا، به‌ویژه مناقشه اسرائیل-فلسطین م محکوم به شکست است.

وی دراین‌باره گفت: هر گونه تلاش برای دورکردن روسیه از غرب آسیا و تأثیرگذاری بر روابط این کشور با کشورهای منطقه محکوم به شکست است. تلاش برای خروج مسکو از فرآیند حل بحران فلسطین-اسرائیل یا هر بحران دیگر در غرب آسیا، بی‌معنی و شکست‌خورده است.

سافرانکوف در ادامه افزود: در رابطه با غرب آسیا، آمریکا خود را از چارچوب چهارگانه (اتحادیه اروپا، روسیه، آمریکا و سازمان ملل متحد) منزوی کرد و اکنون تلاش دارد تنش فلسطین-اسرائل را به صورت کامل، انحصاری و «شخصی» کند. هر گونه تلاش یکجانبه برای حل مسائل پیچیده‌ای از این دست، مأموریتی ناممکن است.

در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل، در بحبوحه تشدید تنش‌ها در اراضی اشغالی، نمایندگان دولت‌های روسیه و چین تجاوزات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را به شدت محکوم کردند.

«دیمیتری پولیانسکی» معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تاکید کرد که استفاده نامتناسب از زور و اقدامات غیرقانونی و خودسرانه رژیم صهیونیستی از محدوده کرانه باختری و غزه فراتر رفته است و در نتیجه بر کشورهای عربی همسایه نیز تأثیر می‌گذارد. کشورهایی که به گفته پولیانسکی که حاکمیت آنها در موارد متعدد از سوی رژیم تل آویو نقض شده است.

«ژانگ جون» سفیر دائم چین در سازمان ملل، نیز در این نشست اعلام کرد که دولت پکن حملات بی‌رویه رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان و نقض حقوق کودکان در اراضی اشغالی را محکوم می‌کند. دیپلمات ارشد چین در ادامه تاکید کرد که دولت چین با توسل بیش از اندازه نظامیان رژیم صهیونیستی به زور مخالف است.