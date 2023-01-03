محمود عباس تعرض به مسجد الاقصی را در شورای امنیت پیگیری می‌ کند

به گزارش خبرگزای مهر، خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم دارد پرونده تجاوزات و تعرض اعضای دولت رژیم صهیونیستی و اسرائیلی‌های افراطی به مسجد الاقصی را به شورای امنیت ارجاع دهد.

تعرض ایتمار بن گویر، وزیر تندرو کابینه نتانیاهو به مسجد الاقصی با واکنش‌های گسترده در میان کشورهای منطقه روبرو شده است. از جمله وزارت خارجه اردن از احضار سفیر رژیم اشغالگر قدس در اعتراض به تعرض وزیر امنیت داخلی این رژیم به مسجد الاقصی خبر داد. وزارت خارجه اردن در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: به سفیر (رژیم) اسرائیل ابلاغ شد که حملات مسمتر (به حریم مسجد الاقصی) موجب تشدید تنش‌ها در اوضاع جاری به شمار می‌آید.

به گزارش رسانه صهیونیستی هاآرتص، «ایتان ورکیس» (Eitan Sorkis) سفیر رژیم صهیونیستی در این احضار به سران کشور اردن اطمینان داد که این رژیم به وضعیت کنونی کوه معبد متعهد خواهد بود!

وزارت خارجه امارات متحده عربی هم امروز به تعرض «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی، واکنش نشان داد.

وزارت خارجه امارات بر ضرورت توقف اقدامات غیر قانونی در اراضی اشغالی و تشکیل کشور مستقل فلسطین تاکید کرد.

وزارت خارجه امارات با تاکید بر لزوم عدم تغییر شرایط حاکم بر مسجدالاقصی، از مقامات رژیم صهیونیستی خواست که تنش‌ها را کاهش داده و گام‌هایی را اجرایی نکنند که به تنش‌های بیشتر و بی ثباتی در منطقه منجر شود.

ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی صبح امروز سه شنبه تحت تدابیر امنیتی شدید به مسجد مبارک الاقصی تعرض کرد. که این اقدام با واکنش شدید فلسطینیان از جمله گروه‌های مقاومت فلسطین مواجه شده است.

پیش از این مقامات سازمان ملل و مصر با ارسال پیامی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به وی هشدار داده بودند که در صورت تعرض ایتمار بن گویر به مسجدالاقصی، نمی‌توانند مانع از پیامدهای خطرناک آن شوند.