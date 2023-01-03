شلیک موشک از غزه به سمت مناطق جنوبی فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که موشکی که از نوار غزه به سمت جنوب اسرائیل پرتاب شد، برد کوتاهی داشت و در داخل خاک فلسطین فرود آمد.

ادعا شده است که پرتاب این موشک آژیرهای هشدار را در مناطق اشغالی به صدا در نیاورد، زیرا سیستم‌های دفاعی پیش بینی کرده بودند که موشک در داخل غزه فرود خواهد آمد.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شده که پس از پرتاب این موشک هیچ دستورالعمل خاصی برای ساکنان جنوب اسرائیل وجود ندارد.

این در حالی است که تا چند ساعت قبل از این، ارتش رژیم صهیونیستی از بررسی گزارش‌هایی خبر داده بود که حکایت از شلیک موشک از نوار غزه به سمت جنوب اسرائیل داشت.

همزمان شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی خبر داد که ارتش این رژیم، گزارشهایی از شلیک موشک به سمت یکی از مواضع خود دریافت کرده و در حال انجام تحقیقات است.

همچنین خبرگزاری سما هم به نقل از منابع عبری گزارش داد که این موشک به سمت شهرک صهیونیست‌نشین «اشکول» شلیک شده و به آن اصابت کرده است.

شلیک این موشک کمتر از ۲۴ ساعت پس از بازدید تعرض آمیز ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی تندرو کابینه نتانیاهو از مسجدالاقصی صورت می‌گیرد. بازدیدی که واکنش‌های بسیاری در فلسطین و خارج از فلسطین برانگیخته است.، خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم دارد پرونده تجاوزات و تعرض اعضای دولت رژیم صهیونیستی و اسرائیلی‌های افراطی به مسجد الاقصی را به شورای امنیت ارجاع دهد.

از سوی دیگر، وزارت خارجه اردن از احضار سفیر رژیم اشغالگر قدس در اعتراض به تعرض وزیر امنیت داخلی این رژیم به مسجد الاقصی خبر داد. وزارت خارجه اردن در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: به سفیر (رژیم) اسرائیل ابلاغ شد که حملات مسمتر (به حریم مسجد الاقصی) موجب تشدید تنش‌ها در اوضاع جاری به شمار می‌آید.

وزارت خارجه امارات متحده عربی هم روز گذشته به تعرض «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی، واکنش نشان داد.