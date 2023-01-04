به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل مقام معظم رهبری در نخستین همایش بین المللی شهید سلیمانی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، پیامی به این اجلاس ارسال کرد.

در بخشی از این پیام آمده است: انتظار می‌رود با گذشت ٣ سال از این حادثه دستگاه‌های قضائی عراق به عنوان کشور میزبان شهید سلیمانی و محل وقوع این جنایت نسبت به صدور رأی عادلانه برای آمرین از مراجع بین المللی اقدام نماید.

در ادامه نیز آمده است: شهید سلیمانی در طول سال‌های مقابله با داعش و دیگر منحرفین از مسیر درست اسلام که دست آموز آمریکا و صهیونیزم در منطقه بودند و از هیچ جنایتی روگردان نبودند با همه وجود قد برافراشت و جوانمردانه از ملت مظلوم منطقه دفاع کرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

اندیشمندان فرهیخته، اساتید معزز و میهمانان گرامی؛

سلام علیکم؛

در آغاز سخن مایلم مراتب قدردانی خود را از حضور ارزشمند شما در این مراسم که به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار پرافتخار اسلام، ایران و انقلاب، حاج قاسم سلیمانی عزیز و همرزمان شهیدش برگزارگردیده است، ابراز نمایم.

اینک که سه سال از شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و همراهان گرانقدرشان توسط رژیم ستمکار آمریکا می‌گذرد، موقعیتی فراهم شد تا در خصوص برخی از ابعاد و ارکان اساسی مکتب این شهید بزرگوار که الگویی بی بدیل در سال‌های اخیر برای جهان اسلام بوده است، مطالبی را خدمت شما بزرگواران عرض نمایم.

اندیشمندان و صاحبنظران عزیز

زیر بنای اصلی اخلاق راهبردی در مکتب سلیمانی برگرفته ازاسلام، مشی اهل بیت (علیهم السلام)، اخلاص، توکل برخدا و اعتماد راسخ به امدادهای الهی و در یک کلمه جوهر انقلاب اسلامی ایران بود. وی با تمرکز بر اهداف، تمامی مساعی خویش را صرف مقابله با ظلم و سلطه و دفاع از مظلبومان زیر پرچم امت واحد اسلامی نمود.

او همت خود را فقط برای پیشبرد اسلام و دفاع از مسلمانان منحصر

نمی‌کرد بلکه به این اعتبار که: خلق همه بندگان خدایند، از حیثیت انسانی پیروان سایر ادیان نیز دفاع می‌نمود.

شهید سلیمانی در طول سال‌های مقابله با داعش و دیگر منحرفین از مسیر درست اسلام که دست آموز آمریکا و صهیونیزم در منطقه بودند و از هیچ جنایتی روگردان نبودند با همه وجود قد برافراشت و جوانمردانه از ملت مظلوم منطقه دفاع کرد.

سردار سلیمانی معتقد بودکه مهم‌ترین هدف سلطه گران تقویت افراطی گری و ایجاد تفرقه بین مسلمانان می‌باشد.

فرهیختگان گرامی

الگوی حکمرانی در مکتب شهید سلیمانی برگرفته از سیره نبوی و اهل بیت (ع) بوده که این الگو در زمان ما توسط حضرت امام خمینی (ره) روزآمد شده و بوسیله مقام معظم رهبری به کمال رسیده است.

شهید سلیمانی دارای شخصیتی چند وجهی بود، ایشان هم مرد میدان و هم راه گشای بن بست‌های دیپلماسی بود و در عین حال از برقراری ارتباط وثیق با مردم غفلت نمی‌کرد و به عبارت دیگر تجربیات خویش در میدان نبرد و حوزه دیپلماسی را به زبان ساده و در قالب ذوقیات و عواطف مردم به آنها منتقل می‌نمود، چون توده‌های مردم و ملت‌های مسلمان منطقه به سادگی و روشنی از اهداف و اقدامات بسیار ارزشمند وی مطلع می‌شدند و آنرا در چهارچوب اعتقادات و مصالح خویش می‌یافتند و با رغبت تمام به وی پیوسته و از او تبعیت می‌کردند.

میهمانان عزیز:

آموزه‌های دفاعی و امنیتی شهید سلیمانی الهام گرفته از تجارب ارزشمند وی در دفاع مقدس و خلاقیت و نوآوری در موقعیت‌های نظامی بود که دشمنان را به زانو درآورد و حیرت استراتژیست‌های نظامی دنیا را برانگیخت.

محور اساسی آموزه‌های دفاعی در مکتب شهید سلیمانی، انسان محوری بود نه تجهیزات محوری و نتیجه آن هم در پیروزی وی در جریان تمامی معادلات، نبردها و جنگ‌های منطقه‌ای مشهود است به طوری که حتی دشمنان او را یکی از نوابغ نظامی تاریخ معاصر می‌دانند.

شهید سلیمانی با درکی صحیح، معنویت، اخلاق، صداقت، راستی و هنر انقلابی بودن را در خدمت تمدن سازی و حرکت مقاومت و مبارزه با استکبار و ظالمان و دفاع از مظلوم قرارداد تا بدینوسیله گفتمان اسلامی، گفتمان غالب در معادلات منطقه‌ای و بین المللی گردد.

او با بسترسازی مدیریت فرهنگی، تلفیق میدان و دیپلماسی و با نگاه دقیق به رسانه، به صورت هوشمندانه به دنبال آگاه سازی، هدایت، تبیین و برجسته سازی الگوهای ارزشمند همچون شهید حججی بود تا زمینه را برای بسیج همگانی، امیدزایی و نشاط آفرینی، افزایش انگیزه، ایستادگی و پایبندی به اخلاق در میدان فراهم سازد.

عالیجنانبان؛

حاج قاسم نه تنها قهرمان ایرانیان بلکه کل مسلمانان و جمیع آزادی‌خواهان جهان است.

بی تردید نقش ایشان در مقابله با نقشه‌های آمریکا و اذناب آن بی بدلیل و بی نظیر بوده است. شکست طرح استراتژی خاورمیانه بزرگ آمریکا، تک قطبی شدن، شکست استراتژی قدرت و جنگ نیابتی ایالات متحده، ناسیونالیسم افراطی و ظهور قدرت‌های جدید در آرایش و هندسه نظام بین المللی برگرفته از دیدگاه بلند و اقدامات همه جانبه آن شهید بزرگوار است.

میهمانان ارجمند؛

اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن فرماندهان جبهه مقاومت و به ویژه شهید سلیمانی که به دعوت رسمی دولت مستقر عراق به آن کشور سفر کرده بود، نقض آشکار حقوق بین المللی است که بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جرم آشکار محسوب می‌گردد و عاملان آن قابل تعقیب درآن دیوان می‌باشد.

این جرم بین المللی در برهه‌ای از مقطع حساس منطقه رخ داد که سوابق مبارزاتی شهید سلیمانی در مقابله با داعش و جریانات تکفیری بر کسی پوشیده نیست و به اذعان اکثر صاحب‌نظران حقوق بین الملل شهید سلیمانی و نیروهای تحت فرمان وی موجب عقب رانده شدن و شکست داعش از عراق شدند.

این جنایت مغایر بسیاری از هنجارها و قواعد بین المللی از جمله مواد ۱ و ۲ منشور ملل متحد و کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مأمورین دیپلماتیک مصوب ۱۹۷۳ میلادی بود و انتظار می‌رود با گذشت ٣ سال از این حادثه دستگاه‌های قضائی عراق به عنوان کشور میزبان شهید سلیمانی و محل وقوع این جنایت نسبت به صدور رأی عادلانه برای آمرین از مراجع بین المللی اقدام نماید.

در پایان بار دیگر از همه دست اندرکاران عزیز که برپایی این مراسم بزرگ را تدارک دیدند و همچنین از حضور شما فرهیختگان تشکر و قدردانی می‌نمایم و امیدوارم همواره در مکتب سردار عزیز شهید سلیمانی استوار و مقاوم بوده و شاهد پیروزی‌های هر چه بیشتر امت اسلامی، محور مقاومت و جهان اسلام باشیم ان‌شاء الله.