به گزارش خبرنگار مهر، «رودریگو هرناندو» مربی اسپانیایی که در کنار محمدرضا مهاجری در کادر فنی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان حضور داشت، بعد از برکناری مهاجری از این تیم جدا شد اما باوجود گذشت چند هفته هنوز موفق نشده است ایران را ترک کند.

طبق اعلام روزنامه مارکا اسپانیا، موانع و مشکلات بوروکراتیک و اداری تاکنون اجازه نداده است هرناندو به اسپانیا بازگردد؛ در حالی که این مربی حاضر است شخصاً مالیاتش را هم پرداخت کند.

هرناندو در این خصوص گفت: روز ۲۲ دسامبر با سفارت تماس گرفتم تا خروج از باشگاه را بررسی کنم. مشکل این است که من در یک دایره بسته هستم. برای اینکه بتوانید کشور را ترک کنید باید مقداری مالیات بپردازید که من از جیب خود می‌پردازم. این مشکلی نیست، اما با شرایط فعلی ایران، سیستم پرداخت بسته است، بنابراین نمی‌توانم آن را پرداخت کنم و از من کدی می‌خواهند که تولید نمی‌شود. سیستم بسته است.

وی افزود: از سفارت به من گفتند که می‌خواهند به من کمک کنند و نگران نباشم چون من یک شهروند خارجی در این کشور هستم. آنها به من گفتند برای آنها ایمیل ارسال کنم. در ۲۲ دسامبر برای آنها ایمیل فرستادم اما جوابم را ندادند. یک ایمیل دیگر برایشان فرستادم و مجبور شدم از شهر محل تیم (مسجد سلیمان) به تهران بیایم (حدود ۸۰۰ کیلومتر مسافت بین دو شهر است) و شخصاً در سفارت حاضر شوم چون هیچ پاسخی نداشتند.

مربی اسپانیایی و سابق نفت مسجد سلیمان با بیان اینکه سفارت کاری برای حل مشکلش انجام نداده است، تاکید کرد: آنها مرا به باشگاهی ارجاع دادند که دیگر در آن کار نمی‌کنم و باشگاه را به خاطر وضعیتم مقصر می‌دانستند. باشگاهی که مرا اخراج کرد، مقصر بسته بودن سیستم نیست.

هرناندو همچنین با بیان اینکه از این شرایط نگران است گفت: وضعیت خوشایندی نیست و اوقات خوبی را سپری نمی‌کنم.

به گزارش مارکا، این مربی پس از فسخ قرارداد با نفت مسجد سلیمان به هتلی در تهران آمده و در تلاش برای حل مشکل خود است. او در تهران با «پپه لوسادا» مربی اسپانیایی پرسپولیس یکی از بزرگترین تیم‌های ایران آشنا شده و دیدار کرده است.