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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

مقام صهیونیست: طرح اخراج سفیر ایران از لبنان شکست خورد

مقام صهیونیست: طرح اخراج سفیر ایران از لبنان شکست خورد

یک مقام نظامی صهیونیست ضمن ابراز ناامیدی از عملکرد دولت لبنان گفت که ایرانی‌ها همچنان در بیروت فعالیت می‌کنند و تصمیم دولت لبنان برای بیرون کردن سفیر ایران هم عملی نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الهدهد، روزنامه عبری معاریو در گزارشی نوشت که ارتش اسرائیل از عملکرد دولت و ارتش لبنان ناامید شده است.

بر اساس گزارش معاریو، یک مقام نظامی صهیونیست مدعی شد که لبنانی‌ها به تعهداتی که داده اند، عمل نمی کنند.

در بخش دیگری از سخنان این مقام صهیونیست آمده است: ایرانی ها همچنان در بیروت فعالیت می کنند و تصمیم دولت لبنان مبنی بر بیرون کردن سفیر ایران هم عملی نشد.

وی همچنین ابراز ناامیدی کرد که ارتش لبنان در منطقه به اصطلاح آزمایشی در جنوب این کشور فعالیت موثر ندارد.

ادعاهای این مقام صهیونیست در حالی است که نقض آتش بس و اقدامات تجاوزکارانه ارتش اشغالگر در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و به گفته منابع محلی، یک پهپاد اسرائیلی امروز روستای النبطیه الفوقا را بمباران کرد.

همچنین یک شهروند لبنانی بر اثر انفجار مهمات به جای مانده از جنگ در جنوب این کشور به شهادت رسید.

کد مطلب 6974701

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