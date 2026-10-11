واکنش اوکراین به سخنان ترامپ علیه زلنسکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا علیه همتای اوکراینی اش گفت: رئیس‌جمهور زلنسکی از حمایت مردم برخوردار است؛ مردمی که تنها خودشان حق دارند درباره آینده‌شان تصمیم بگیرند.

اظهارات سیبیها در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا صورت می گیرد.

ترامپ روز شنبه در سخنانی اعلام کرد: زلنسکی می‌توانست در چندین مقطع به جنگ با روسیه پایان دهد، اما این کار را نکرد.

وی گفت که رئیس‌ جمهور اوکراین باید از هدف قرار دادن تأسیسات نفتی روسیه دست بردارد. وقت آن رسیده است تا کی یف رئیس جمهور جدیدی داشته باشد. هیچ دلیلی برای آغاز جنگ میان اوکراین و روسیه وجود نداشت. این جنگ به دلیل بی‌ کفایتی آغاز شد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه افزود: زلنسکی می‌ خواهد برای جهان مشکل‌ ساز شود. او با هدف قرار دادن پالایشگاه‌ های روسیه، قصد دارد برای کشاورزان ما مشکل ایجاد کند. پیشنهاد می‌کنم اوکراین رهبر جدیدی پیدا کند که بتواند توافق کند. به‌دلیلی، زلنسکی هرگز اهل توافق نیست.

ترامپ اضافه کرد: ما به زلنسکی گفتیم: هر کاری می‌ خواهی بکن، اما به سوخت گازوییل حمله نکن. و او چه کار کرد؟ رفت و به سوخت دیزل حمله کرد. او می‌تواند هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، اما آن کار را نباید انجام دهد.