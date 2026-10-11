به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا (س)، نشست صمیمی سید محمدباقر جعفری، مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان، با نادیا محمودی خطیر، مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه الزهرا (س)، و جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزه بین‌الملل دانشگاه، در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای توسعه و تسهیل فرآیند جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران به بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و الزامات اجرایی در این حوزه پرداختند.

جعفری، مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان، نیز در این نشست بر ضرورت بازنگری و بهبود فرآیندهای اجرایی مرتبط با جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل تأکید کرد.

وی همچنین از تدوین دستورالعمل جدید جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل خبر داد و اظهار کرد: این دستورالعمل در مراحل پایانی تدوین قرار دارد و پس از نهایی‌شدن، برای اجرا و بهره‌برداری در اختیار دانشگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

در ادامه، مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه الزهرا (س)، با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه در حوزه بین‌الملل، بر ضرورت گسترش همکاری‌ها و تقویت تعاملات میان دانشگاه الزهرا (س) و سازمان امور دانشجویان تأکید کرد.

وی همچنین با بیان اهمیت تسهیل فرآیندهای اجرایی در حوزه امور دانشجویان بین‌الملل، بر توسعه همکاری‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای جایگاه دانشگاه در عرصه بین‌المللی اشاره نمود.

استفاده از آزمون پارسیک در فرآیند جذب دانشجویان بین‌الملل، بهره‌گیری از دستورالعمل بورس برتر، تنوع‌بخشی به شیوه‌ها و گروه‌های هدف در جذب دانشجویان بین‌الملل و همچنین بازنگری در فرآیند ثبت‌نام و امور مرتبط در سامانه جدید «ادب»، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.