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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

بررسی راهکارهای پذیرش دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه الزهرا(س)

بررسی راهکارهای پذیرش دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه الزهرا(س)

راهکارهای توسعه جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه الزهرا (س) با حضور مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا (س)، نشست صمیمی سید محمدباقر جعفری، مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان، با نادیا محمودی خطیر، مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه الزهرا (س)، و جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزه بین‌الملل دانشگاه، در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای توسعه و تسهیل فرآیند جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران به بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و الزامات اجرایی در این حوزه پرداختند.

جعفری، مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان، نیز در این نشست بر ضرورت بازنگری و بهبود فرآیندهای اجرایی مرتبط با جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل تأکید کرد.

وی همچنین از تدوین دستورالعمل جدید جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل خبر داد و اظهار کرد: این دستورالعمل در مراحل پایانی تدوین قرار دارد و پس از نهایی‌شدن، برای اجرا و بهره‌برداری در اختیار دانشگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

در ادامه، مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه الزهرا (س)، با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه در حوزه بین‌الملل، بر ضرورت گسترش همکاری‌ها و تقویت تعاملات میان دانشگاه الزهرا (س) و سازمان امور دانشجویان تأکید کرد.

وی همچنین با بیان اهمیت تسهیل فرآیندهای اجرایی در حوزه امور دانشجویان بین‌الملل، بر توسعه همکاری‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای جایگاه دانشگاه در عرصه بین‌المللی اشاره نمود.

استفاده از آزمون پارسیک در فرآیند جذب دانشجویان بین‌الملل، بهره‌گیری از دستورالعمل بورس برتر، تنوع‌بخشی به شیوه‌ها و گروه‌های هدف در جذب دانشجویان بین‌الملل و همچنین بازنگری در فرآیند ثبت‌نام و امور مرتبط در سامانه جدید «ادب»، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

کد مطلب 6974101
زهرا سیفی

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