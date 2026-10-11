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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

واکنش مسکو به حمله به فرودگاه ریاض

واکنش مسکو به حمله به فرودگاه ریاض

روسیه ضمن واکنش به حمله به فرودگاه ریاض، اعلام کرد: موضع روسیه مبنی بر اینکه هرگونه بحران در منطقه باید از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل‌وفصل شود، همچنان بدون تغییر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسکو حمله به فرودگاه بین‌المللی ریاض را محکوم می‌کند و از طرف‌های مناقشه در جزیره العرب می‌خواهد از انجام حملات به مراکز و زیرساختها و تأسیسات غیرنظامی خودداری کنند.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود آورده است: موضع روسیه مبنی بر اینکه هرگونه بحران در منطقه خاورمیانه باید از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل‌وفصل شود، همچنان بدون تغییر است.

در این بیانیه تاکید شده است که راهکار سیاسی و دیپلماتیک تضمین کننده منافع همه کشورها بدون استثناست.

کد مطلب 6974705

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