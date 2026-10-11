به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از احزاب و تشکل‌های انقلابی استان قم با صدور بیانیه‌ای، نسبت به اتفاقات اخیر فرهنگی در شهر مقدس قم واکنش نشان داده و ضمن هشدار نسبت به پیامدهای آن، بر ضرورت تدبیر و درایت مسئولان پیش از وقوع چنین وقایعی تأکید کردند که مان این بیانیه به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم

شهر مقدس قم، حرم آل‌الله و پایگاه رصین انقلاب اسلامی است و صیانت از شأن و منزلت این بقعه مبارکه، فریضه‌ای همگانی است.



متأسفانه موضوعاتی از قبیل عدم اجرای قوانین پوشش و رشد بی حجابی و بی حیایی عیان در سطح شهر و وادادگی نهادهای ذیربط در برخورد با خاطیان و همچنین بروز دو حادثه اخیر قم (ناهنجاری‌های فرهنگی در یکی از تالارهای شهر و مسابقات موی‌تای) موجب تکدّر خاطر مؤمنین و مستمسکی برای معاندان گردیده است.



فریضه مهم و بنیادی امر به معروف و نهی از منکر ایجاب می‌کند متولیان امر پیش از وقوع چنین وقایعی، با تدبیر و درایت و نکته‌سنجی لازم، تمهیدات پیشگیرانه خود را حداقل برای شهر مقدس قم اتخاذ نمایند و نگذارند عرصه فرهنگ و ورزش این شهر ، مبدل به سوژه رسانه‌های معاند گردد.



آنچه این وقایع را رقم زد، بیش از هر چیز فقدان نظارت و ترک وظایف پیشگیرانه از سوی مسئولان مربوطه بود؛ از این‌رو برخورد با مسئولان بی‌تدبیری که این هزینه سنگین را برای قم ایجاد کرده‌اند، ضروری است.



در همین راستا، ضمن احترام به جامعه ورزشی کشور و تقدیر از تلاش ورزشکاران، مربیان و داوران عزیز، تأکید می‌شود که توجه به حجاب و عفاف به‌عنوان یک ضرورت مسلّم شرعی و اجتماعی، باید پیش از برگزاری چنین رویدادهایی مورد توجه جدی متولیان قرار می‌گرفت و همه دستگاه‌ها ، در این خصوص مسئولیت‌پذیرتر عمل میکردند لذا ضروری است مسئولان با درایت و نکته‌سنجی بیشتر، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنند.



امضاها:

حزب موتلفه اسلامی

مجمع اصولگرایان ولایی

مجمع هماهنگی نیروهای انقلاب

جبهه پایداری

جامعه ناصحین

جامعه زینب

جمعیت اسلامی فرهنگیان

جمعیت پیشرفت اسلامی ایرانی

حزب همدلی مردم تحول خواه

جمعیت حامیان انقلاب اسلامی

جمعیت نهادهای مردمی انقلاب اسلامی