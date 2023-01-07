جاعل گذرنامه در ارومیه دستگیر شد

سردار رحیم جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول گزارشات مردمی مبنی بر جعل اسناد و گذرنامه توسط فردی، موضوع شناسایی و دستگیری وی به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام کارهای اطلاعاتی و شگردهای پلیسی موفق به شناسایی فرد جاعل شده که پس از هماهنگی با مقام قضائی طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی ضمن اشاره به کشف آلات و ادوات جرم، تصریح کرد: متهم در بررسی‌ها و تحقیقات پلیسی به عمل آمده، به ۲۵ فقره جعل گذرنامه معترف شد.

وی افزود: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سردار جهانبخش به شهروندان توصیه کرد برای انجام کارهای خود از مراحل قانونی اقدام کنند و به هیچ وجه به افراد ناشناس، کلاهبردار و جاعل مراجعه نکنند و در صورت اطلاع از این‌گونه موارد، موضوع را بلافاصله با شماره تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس است.