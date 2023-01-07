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۱۷ دی ۱۴۰۱، ۲۲:۴۴

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی:

جاعل گذرنامه در ارومیه دستگیر شد

جاعل گذرنامه در ارومیه دستگیر شد

ارومیه - فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری جاعل حرفه ای گذرنامه با ۲۵ فقره جعل با عملیات ماموران پلیس امنیت عمومی در ارومیه، خبر داد.

سردار رحیم جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول گزارشات مردمی مبنی بر جعل اسناد و گذرنامه توسط فردی، موضوع شناسایی و دستگیری وی به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام کارهای اطلاعاتی و شگردهای پلیسی موفق به شناسایی فرد جاعل شده که پس از هماهنگی با مقام قضائی طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی ضمن اشاره به کشف آلات و ادوات جرم، تصریح کرد: متهم در بررسی‌ها و تحقیقات پلیسی به عمل آمده، به ۲۵ فقره جعل گذرنامه معترف شد.

وی افزود: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سردار جهانبخش به شهروندان توصیه کرد برای انجام کارهای خود از مراحل قانونی اقدام کنند و به هیچ وجه به افراد ناشناس، کلاهبردار و جاعل مراجعه نکنند و در صورت اطلاع از این‌گونه موارد، موضوع را بلافاصله با شماره تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس است.

کد مطلب 5676154

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