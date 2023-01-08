تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ابوذر سیستان و بلوچستان

پوریا یاسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: هشتمین جشنواره رسانهای ابوذر استان در قالبهای، گزارش تحلیلی و تحقیقی، گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن گرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدئویی و انیمیشن برگزار خواهد شد که با توجه به استقبال فراوان شرکت کنندگان، مهلت ارسال آثار تا ۲۵ دی ماه تمدید شد.
وی ادامه داد: شرکت کنندگان میتوانند آثار خود را با محورهای شعار سال، جهاد تبیین، ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی استان، مقابله با آسیبهای اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزههای اقدام و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ارسال کنند.
وی ترویج مکتب شهید سلیمانی و معرفی شهدای استان، اشتغال زایی و کارآفرینی، خانواده، جامعه، فززند آوری، سبک زندگی ایرانی -اسلامی، فرهنگ و مناسبات شهری و اجتماعی، مقابله با کرونا و اقدامات حوزه سلامت، معرفی جاذبههای گردشگری استان و ظرفیتهای ورزش با محوریت امیدآفرینی و نشاط جوانان را از دیگر محورهای پیش بینی شده عنوان کرد.
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