توزیع گسترده گوشت قرمز در سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک‌سرابندی صبح یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز، از ابتدای این هفته در مرحله اول توزیع ۵۵۰ تن گوشت قرمز با قیمت تنظیم بازاری از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مباشرین خرد در استان سیستان و بلوچستان شروع شد.

وی تصریح کرد: این گوشت که از محل تولیدات عشایر و دامداران زحمتکش کشور تهیه شده، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و تا زمان برگشت ثبات به بازار قیمت گوشت، توزیع گوشت منجمد قرمز در استان سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند برای تهیه گوشت قرمز در حال توزیع، به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی هر شهرستان، مراجعه کنند.