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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۲۴

توزیع گسترده گوشت قرمز در سیستان و بلوچستان آغاز شد

توزیع گسترده گوشت قرمز در سیستان و بلوچستان آغاز شد

زاهدان- مدیر کل پشتیبانی امور دام سیستان و بلوچستان گفت: توزیع گسترده گوشت قرمز گوسفندی و گوساله همزمان با سایر استان‌ها در استان سیستان وبلوچستان آغازشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک‌سرابندی صبح یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز، از ابتدای این هفته در مرحله اول توزیع ۵۵۰ تن گوشت قرمز با قیمت تنظیم بازاری از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مباشرین خرد در استان سیستان و بلوچستان شروع شد.

وی تصریح کرد: این گوشت که از محل تولیدات عشایر و دامداران زحمتکش کشور تهیه شده، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و تا زمان برگشت ثبات به بازار قیمت گوشت، توزیع گوشت منجمد قرمز در استان سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند برای تهیه گوشت قرمز در حال توزیع، به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی هر شهرستان، مراجعه کنند.

کد مطلب 5676292

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    نظرات

    • مسعود IR ۰۲:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      1 0
      پاسخ
      کیلویی 250هزار
    • بهرام IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      1 0
      پاسخ
      گوشت هست پول نیست

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