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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۱۱

بخشدار دیلمان خبر داد؛

بارش شدید برف در دیلمان/ نیروهای راهداری و امدادی مستقر هستند

بارش شدید برف در دیلمان/ نیروهای راهداری و امدادی مستقر هستند

دیلمان- بخشدار دیلمان با اشاره به اینکه ارتفاع برف در این منطقه ییلاقی به ۱۰ سانتیمتر می رسد، گفت: نیروهای امدادی و راهداری در منطقه حضور دارند.

مجید رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بارش برف در منطقه ییلاقی دیلمان شهرستان سیاهکل اظهار کرد: از ساعت ۸ صبح امروز بارش شدید برف در این منطقه آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه بارش در گردنه لاریخانی شدید گزارش شده است، ادامه داد: ارتفاع برف در این مناطق به بیش از ۱۰ سانتیمتر می‌رسد. در حال حاضر در این منطقه ۱۰ سانتی متر برف بر روی زمین نشسته است.

بخشدار دیلمان با بیان اینکه تمام نیروهای امدادی و راهداری در این منطقه در حال فعال هستند، گفت: عبور و مرور خودروها بدون زنجیر چرخ در این محور امکان پذیر نیست.

کد مطلب 5676419

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