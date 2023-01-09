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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۱۲

مدیر شرکت آب و فاضلاب شهرستان لردگان:

تصفیه خانه فاضلاب لردگان به سیستم های نوین و پیشرفته مجهز شد

تصفیه خانه فاضلاب لردگان به سیستم های نوین و پیشرفته مجهز شد

شهرکرد_مدیر شرکت آب و فاضلاب شهرستان لردگان گفت: در راستای بالابردن راندمان عملیات تصفیه فاضلاب، تصفیه خانه شهر لردگان به سیستم های نوین و پیشرفته مجهز شد. 

یوسف حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای بالابردن راندمان عملیات تصفیه فاضلاب، تصفیه خانه شهر لردگان به سیستم‌های نوین و پیشرفته مجهز گردید.

وی تصریح کرد: امروز از روند اجرای فرآیند تصفیه بازدید به عمل آمد و فرآیند از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و خروجی مطلوبی دارد.

حسنی ادامه داد: لازم به ذکر است این تصفیه خانه یکی از بهترین و پیشرفته‌ترین تصفیه‌خانه‌های سطح استان می‌باشد و اخیراً یک‌دستگاه دکانته با مبلغ ده میلیارد تومان از یکی از کشورهای خارجی خریداری و نصب کردیم که باعث بهبود عملکرد تصفیه خانه خواهد شد.

وی در پایان گفت: درخواستی که از همشهریان عزیز داریم اینست که با توجه به اینکه هزینه زیادی برای اجرای شبکه فاضلاب انجام شده هرچه سریع‌تر نسبت به خرید انشعاب اقدام نموده تا شهرداری در اجرای آسفالت معابر با مشکل روبرو نشود و مردم عزیز بتوانند به بهترین نحو ممکن از خدمات فاضلاب شهری بهره مند شوند.

کد مطلب 5677360

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