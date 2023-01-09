واژگونی یک دستگاه اتوبوس با ۳ کشته و ۱۹ مصدوم در محور اردبیل-سرچم

حمید قویدل در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به دنبال اخذ گزارش در بامداد امروز دوشنبه مبنی بر انحراف و واژگونی یک دستگاه اتوبوس پر مسافر در محور اردبیل-سرچم نیروهای امدادی و عملیاتی هلال احمر به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به زمان و محل دقیق وقوع حادثه گفت: این حادثه در ساعت ۳۹ دقیقه بامداد در کیلومتر ۴۳ جاده کوثر _ سرچم اتفاق افتاد که علت دقیق وقوع حادثه ریزش کوه و سقوط سنگ بزرگ در مسیر تردد خودروی سنگین بوده است.

مدیرعامل معیت هلال احمر استان از استقرار ۴ تیم عملیاتی متشکل از ۱۱ نجاتگر با ۵ دستگاه خودروی امدادی در محل حادثه خبر داد و یادآور شد: متأسفانه در این حادثه به دلیل شدت سانحه رانندگی ۳ نفر از هم وطنان جان باختند.

قویدل همچنین به تعداد مصدومان این حادثه اشاره و اضافه کرد: در این حادثه ۱۹ نفر نیز دچار مصدومیت شده بودند که تعدادی به صورت سرپایی در محل مداوا شده و چند مصدوم نیز برای ادامه مداوا به بیمارستان انتقال یافتند.