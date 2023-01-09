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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۷:۰۲

در شورای مدیران عنوان شد؛

روایت معاون سیما از ساخت سه سریال درباره شهدای شاخص

روایت معاون سیما از ساخت سه سریال درباره شهدای شاخص

در جلسه شورای مدیران معاونت سیما در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های این مرکز به منظور برنامه‌سازی با محتوای فرهنگ دفاع مقدس تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، در جلسه‌ای که با حضور سردار علی‌محمد نائینی رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و محسن برمهانی معاون سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیران شبکه‌ها و این مرکز برگزار شد، بر استفاده هرچه بیشتر از گنجینه ارزشمند و مستند دفاع مقدس این مرکز با هدف اجرایی و عملیاتی در آثار سیما تأکید شد.

در این جلسه محسن برمهانی معاون سیما گفت: در بازدیدی که به همراه پیمان جبلی ریاست صداوسیما از مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس داشتم، متوجه شدم با وجود اسناد و مدارک مستند و معتبر این مرکز، متأسفانه ما نتوانستیم به شایستگی از این ظرفیت غنی بهره لازم را ببریم.

وی افزود: ما با ایجاد میز حماسه و مقاومت در تلاش هستیم تا این ضعف‌ها و کمبودها را رفع کنیم و در این مسیر به تعامل بیش‌تر و هم افزایی با مجموعه‌هایی همچون مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس نیاز داریم تا تولید آثار با تأثیرگذاری بیشتری را داشته باشیم.

برمهانی با اشاره به طرح‌ها و ایده‌های برنامه سازی در قالب و ساختارهای مختلف با موضوع جنگ تحمیلی گفت: باید با مدیریت و برنامه‌ریزی میز تخصصی و با هماهنگی شبکه‌ها، نقشه راهی طراحی شود که بر اساس آن برای پخش ناگفته‌ها و موضوعات بکر دفاع مقدس، متناسب با هر شبکه برنامه‌ریزی شود.

معاون سیما افزود: حلقه اتصال و نحوه بهره برداری از داشته‌ها و پژوهش‌های این مجموعه اعم از مخزن تاریخ شفاهی، مصاحبه‌ها، تالیفات و … باید به صورت دائمی و جامع مورد توجه میز «حماسه و مقاومت» قرار گیرد تا در سیما بتوانیم از آن بهره برداری کنیم.

برمهانی خاطرنشان کرد: به ساختار مؤثر نمایشی در معرفی شهدای شاخص توجه داریم که به طور نمونه در حال حاضر زندگی شهید نادر مهدوی در دفتر فیلمنامه سیما در مرحله بازنویسی و نیز فیلمنامه شهیدان حسن باقری و علی صیاد شیرازی در مرحله پژوهش است.

سردار علی‌محمد نائینی نیز در این جلسه ارتباط دائمی و جامع میان سازمان صداوسیما و مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس ضروری را دانست و گفت: پژوهشگران، محققان، فیلم‌نامه نویسان می‌توانند هم از آثار تولیدشده و هم از گنجینه مخازن سندی و صوتی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس استفاده کنند تا بهره لازم را برای تولید آثار فاخر ببرند.

طراحی و تهیه برنامه‌های مستند رویداد محور یا عملیات محور، طراحی و تهیه برنامه‌های معرفی و نقد کتاب‌های مرجع، تولید برنامه تقویم تاریخ برای دفاع مقدس، نگارش فیلم‌نامه اقتباسی از کتاب‌های مرکز، مستندهای شخص محور و موضوع محور از جمله موضوعاتی بود که مدیران مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و سیما به آن پرداختند.

پیش از آغاز این نشست، اعضای شورای مدیران معاونت سیما از بخش‌های مختلف مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بازدید کردند و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و گنجینه اسناد دفاع مقدس قرار گرفتند.

کد مطلب 5677865
عطیه موذن

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