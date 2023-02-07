تجلیل از شهدای انقلاب در صداوسیما/نگذاریم جای شهید و جلاد عوض شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهدای پیروزی انقلاب اسلامی امروز ۱۸ بهمن با حضور پیمان جبلی رئیس صداوسیما، امیرحسین قاضی زاده رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از مسئولان و خانواده های شهدا در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد

در این مراسم پیمان جبلی رئیس صداوسیما با خوشامدگویی به خانواده های شهدا عنوان کرد: امیدواریم همه ما مشمول شفاعت فرزندان و عزیزانی که عکس های شان زینت بخش این مراسم است، باشیم.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی یک مسیر یک ساله نبود که از دی ماه ۵۶ شروع شود و به بهمن ۵۷ ختم شود. حتی از سال ۴۲ هم شروع نشد بلکه از ابتدای تاریخ آغاز شده و مستمر هم ادامه دارد.

جبلی تصریح کرد: ما تا همین دیروز و پریروز هم شاهد شهادت شهدای امنیت یا شهدای مدافع حرم و شهدای ترور، هسته ای و ... هستیم. این میان حتما شهدای ۱۵ خرداد ۴۲ تا بهمن ۵۷ مظلوم تر از بقیه شهدا هستند و کمتر نامشان ذکر می شود. ما با اکثر این شهدا آشنا نیستیم.

وی خطاب به شهدای انقلاب عنوان کرد: ما اگر امروز در کشور از عزت و احترام برخورداریم به برکت وجود شما و به خاطر ایثار و وفاداری شماست.

جبلی تصریح کرد: اگر امروز نسل جوان دچار این سوال می شود که چرا انقلاب کردید؟ سکوت جایز نیست. باید نسل جوان کسانی را که انقلاب کردند ببینند و لمس کنند. ما باید بتوانیم تاریخ را روایت کنیم.

رئیس صداوسیما با اشاره به تاریخ سازی توسط دیگران عنوان کرد: آنها که منتظر بودند نسل جوان بیایند و شروع به تاریخ سازی و تحریف کنند، بیکار نمی نشینند. بخشی هم قصور ماست که در روایتگری تاریخ کوتاهی داشته ایم. کوتاهی کردیم که منافقین که ۱۷ هزار هموطن ما را کشتند الان در جایگاهی هستند که متاسفانه نسل جوان و نوجوان حتی نسبت به جنایات آنها درک و آگاهی ندارد.

جبلی در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم این شکافت های شناختی را پایان دهیم.

در ادامه قاضی زاده رئیس بنیاد شهید با اشاره به مبارزه های مردمی در ایران یادآور شد: مردم ایران از دیرباز قیام هایی را تجربه کرده بودند؛ زمان قاجاریه در جریان مشروطه و در جریان نهضت ملی نفت از این نمونه هاست اما هر بار به علت فاصله ای که بین جریان روشنفکری وقت و نهضت دینی رخ داد نهضت مردم را به حاشیه برد.

وی اضافه کرد: برجستگی نهضت امام خمینی (ره) در این بود که مردم در طی مبارزه دست از دامن امام شان برنداشتند.

قاضی زاده با اشاره به تولید آثار فرهنگی یادآور شد: ملت هایی که حافظه تاریخی ندارند محکوم به تکرار تجربه هایشان هستند و چندباری برای ما اتفاقات سلطه آمیز در تاریخ تکرار شده است. نباید بگذاریم جای شهید و جلاد عوض شود.

وی افزود: اینها نیاز به کار فرهنگی گسترده دارد. ما چه در نشر کتاب چه در کار نمایشی و کار سینمایی با دوستان در وزارت فرهنگ و به ویژه جناب جبلی همکاری داریم و حرکتی قوی شروع شده است.

قاضی زاده تصریح کرد: وقتی از شهدای انقلاب یاد می کنیم باید از چرایی آن برای نسل جوان تعریف کنیم که سوال جوانان امروز ماست. امیدوارم با نوعی وحدت عمل بتوانیم اگر عقب ماندگی داریم، که داریم آنها را جبران کنیم.

در این مراسم از خانواده زنده یاد امیر قویدل، سیدعلی موسوی گرمارودی، رضا رویگری، خانواده شهید باهنر، خانواده شهید اسدالله لاجوردی، سینا واحد نویسنده، حجت الاسلام سیدحمید روحانی، محمدحسن زورق، خانواده محمدحسن فرحبخشیان تجلیل شد.