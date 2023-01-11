پیراهن استقلال قیمت بالایی دارد/ باشگاه از ساپینتو حمایت کند

شاهین بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شرایط استقلال بعد از شکست برابر تراکتور گفت: استقلال مقابل تراکتور در یک بازی کاملاً ضعیف و ناهماهنگ نتیجه را به حریف واگذار کرد. بعد از این دیدار استقلال ناخواسته وارد حاشیه شد. خاصیت استقلال و پرسپولیس این است که با برد در آرامش هستند و با یک باخت وارد حاشیه می‌شوند.

وی در مورد اینکه برخی اعتقاد دارند بازیکنان استقلال کم کاری کرده‌اند، تصریح کرد: کسانی که پیراهن استقلال را بر تن می‌کنند باید بدانند این پیراهن ارزش و قیمت بالایی دارد. بزرگان زیادی در فوتبال این پیراهن را بر تن کرده‌اند. من نمی‌خواهم خیلی وارد حاشیه شوم اما عملکرد بازیکنان برابر تراکتور خیلی‌ها را دچار این شائبه کرد که بازیکنان مثل همیشه بازی نمی‌کنند. در سالهای گذشته هم این اتفاقات در تیم ملی و باشگاهی رخ می‌داد اما قضاوت در این مورد سخت است و نمی‌توان به صراحت در این مورد صحبت کرد.

مدافع سابق تیم فوتبال استقلال در خصوص فشار منتقدان برای برکناری ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال یادآور شد: باید بپذیریم سرمربی استقلال عملکرد خوبی نداشته و نتوانسته انتظارات را برآورده کند. با نتیجه ضعیفی هم که ساپینتو برابر تراکتور گرفت برکناری او بیشتر شنیده شد. البته باید ببینیم حتی اگر ساپینتو را هم برکنار می‌کردند چه کسی بود که جانشین او شود؛ آیا باشگاه توانایی پرداخت مطالبات این سرمربی را داشت یا دوباره او هم به جمع شاکیان استقلال اضافه می‌شد؟

بیانی تاکید کرد: ساپینتو بعد از گذشت چندین ماه که در استقلال است هنوز نتوانسته بازیکنانش را به خوبی بشناسد و این یک مشکل بزرگ برای استقلال است.

کارشناس فوتبال در پاسخ به این پرسش که چرا راهکاری وجود دارد تا استقلال از این شرایط بحرانی بیرون بیاید؟ گفت: ابتدا باید مسئولان باشگاه از سرمربی حمایت کرده و از بازیکنانشان بخواهند عملکرد بهتری داشته و با تمام توان بازی کنند. ساپینتو باید ترکیب خوبی را به زمین بفرستد. او هنوز بازیکنانش را نمی‌شناسد و این یک ایراد بزرگ است که به ساپینتو وارد می‌شود. در این روزهای حساس و بازی سختی که استقلال روز پنجشنبه مقابل تراکتور دارد وحدت و همدلی و با تمام توان بازی کردن می‌تواند ضامن موفقیت استقلال باشد.

بیانی در پایان خاطرنشان کرد: دیدار پنجشنبه استقلال برابر تراکتور بسیار سرنوشت ساز است. هواداران به شدت نگران تیمشان هستند. اگر استقلال بتواند برنده شود تا حدودی از زیر این فشار خارج خواهد شد اما اگر این اتفاق نیفتد فشارها زیاد شده و مطمئناً دوباره بحث برکناری ساپینتو به جریان خواهد افتاد و این تیم باز هم وارد بحران جدید خواهد شد. بنابراین همه باید دست به دست هم دهند تا استقلال به پیروزی رسیده و موقتاً از این بحران تا شروع دوباره لیگ خارج شود.