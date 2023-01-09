به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آمون عصر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مسابقه مجازی «دلنوشتهای به سردار دلها» اظهار کرد: علاقمندان برای شرکت در این مسابقه تا ۲۳ دی ماه فرصت دارند تا دلنوشته های خود را با موضوع سردار دلها حاج قاسم سلیمانی به صورت مجازی ارسال کنند.
وی افزود: این مسابقه در اردبیل همزمان با سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی آغاز شد که از عموم علاقمندان آن شهید بزرگوار دعوت شد تا در این مسابقه فرهنگی مشارکت کنند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل بیان کرد: این حرکت فرهنگی با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، شورای اسلامی شهر و شهرداری اردبیل، ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان، دبیرخانه کنگره شهدای استان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل برگزار میشود.
آمون بیان کرد: شرکت کنندگان میتوانند از طریق آدرس الکترونیکی https//formafzar.com/form/۹hq۰k دلنوشتههای خود را ثبت کنند.
وی خاطرنشان کرد: به ۱۰ دلنوشته برتر، مبلغ ۲میلیون ریال اهدا خواهد شد.
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