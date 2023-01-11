بهزاد عباس زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دانشگاهها نماد فرهیختگی یک شهر و جامعه هستند، اظهار کرد: لازم و ضروری است تا ارتباط و تعامل بیشتر شورا با مراکز علمی و دانشگاهها در راستای کاهش مشکلات شهری تقویت شود.
وی افزود: استفاده از تولیدات علمی دانشگاهها در سطوح مختلف مدیریت شهری میتواند اثرات مثبتی در مدیریت شهری داشته باشد و شهروندان نیز با اطمینان بیشتری از طرحهای مختلف اجرایی توسط مدیریت شهری استقبال کرده و نهایت همکاری را با این مجموعه خواهند داشت.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل بیان کرد: با بها دادن به نسل جوان و دانشجو و توجه ویژه به فعالیتهای دانش بنیان و تولیدات داخلی میتوان نیازهای مختلف مدیریت شهری را در توسعه و عمران شهر تأمین کرد.
عباس زاده با اشاره به استقبال شورا و شهرداری از طرحهای علمی و فناورانه دانشگاهها، گفت: شورا و شهرداری آماده پذیرش و استقبال از ایدهها و طرحهای فناوری در حوزه هوشمندسازی، ترافیک، زیباسازی شهری است.
وی افزود: ما در شورای شهر اردبیل میان خود و دانشگاه هیچ فاصلهای نمیبینیم و ارتباط با دانشگاه و استفاده از توانمندی دانشگاه قطعاً برای مدیریت شهری بسیار سودمند واقع خواهد شد.
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