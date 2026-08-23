ضرورت احیای نقش مساجد تبریز در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع وضعیت مساجد شهر و عملکرد شهرداری تبریز در حوزه حمایت از مساجد، صبح یکشنبه در سیصد و سیوهشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا بر ضرورت احیای کارکردهای فرهنگی و اجتماعی مساجد و بهرهگیری از ظرفیت این مراکز برای حل مسائل محلات تأکید کردند.
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد آذربایجان شرقی در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت مساجد استان اظهار کرد: در قالب طرح فعالسازی مساجد، علاوه بر هیئت امنای مساجد، شوراهای فرهنگی و اجتماعی نیز تشکیل شدهاند تا زمینه گسترش فعالیتهای مساجد در حوزههای مختلف فراهم شود. وی افزود: در این طرح، ۳۶۵ مسجد در سطح استان و ۷۶ مسجد در شهر تبریز برای اجرای برنامهها انتخاب شدهاند.
احمد ذاکری با اشاره به رویکرد جدید این طرح گفت: هدف، استفاده از ظرفیت مساجد فراتر از کارکردهای عبادی و تبدیل آنها به پایگاههای خدمات اجتماعی و فرهنگی در محلات است تا شهروندان بتوانند از خدمات و برنامههای متنوع در این مراکز بهرهمند شوند.
مسجد؛ محور مشارکت اجتماعی و حل مشکلات محلات
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز نیز با تأکید بر جایگاه مسجد در مدیریت اجتماعی محلات اظهار کرد: مسجد و محله ظرفیتهای ارزشمندی برای همراهسازی مردم با مسئولان و حل بسیاری از مسائل جامعه دارند و باید از این ظرفیت به شکل مؤثرتری استفاده شود.
احد صادقی افزود: مشارکت مردمی در تصمیمگیریها و بودجهریزی شهری میتواند با محوریت مساجد تقویت شود و این مراکز به بستری برای شناسایی و پیگیری مطالبات شهروندان تبدیل شوند.
زنگ هشدار کاهش حضور شهروندان در مساجد
در ادامه جلسه، نایبرئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به نتایج یک پیمایش فرهنگی در شهر تبریز، از کاهش حضور شهروندان در نماز جماعت خبر داد و گفت: نتایج این بررسی نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد شهروندان تبریز حتی سالی یک بار نیز در نماز جماعت شرکت نمیکنند و تنها حدود هشت درصد حضور مستمر در نماز جماعت دارند.
روحالله رشیدی تأکید کرد: این آمار ضرورت بازنگری در شیوههای جذب مردم، بهویژه نسل جوان، به مساجد و برنامهریزی برای افزایش ارتباط شهروندان با این مراکز را دوچندان میکند.
تأکید بر حضور جوانان و پویایی مساجد
اعضای شورای شهر تبریز در ادامه، بر ضرورت جذب کودکان، نوجوانان و جوانان به مساجد تأکید کردند و خواستار گسترش فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی در این مراکز شدند. به اعتقاد اعضای شورا، مسجد برای ایفای نقش مؤثر در جامعه باید از کارکرد صرفاً عبادی فراتر رفته و به مرکزی فعال و اثرگذار در حوزههای مختلف اجتماعی تبدیل شود.
حجتالاسلام رسول برگی نیز بر لزوم فعالیت گستردهتر برخی مساجد، بهویژه در مناطق گردشگرپذیر و بازار تبریز تأکید کرد و گفت: مساجد واقع در مسیرهای پرتردد باید بتوانند در ساعات بیشتری به شهروندان و گردشگران خدمات ارائه دهند.
پیشنهاد تدوین اطلس مساجد تبریز
در این جلسه همچنین طرح «اطلس مساجد تبریز» بهعنوان یک برنامه راهبردی برای ساماندهی ظرفیتهای مساجد مطرح شد. بر اساس این پیشنهاد، شهر تبریز به ۱۰ منطقه تقسیم شده و در هر منطقه یک مسجد محوری برای هدایت شبکهای از مساجد تعیین خواهد شد تا زمینه ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و مردمی در سطح محلات تقویت شود.
اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در پایان با تأکید بر نقش تاریخی و اجتماعی مساجد، خواستار برنامهریزی جامع برای افزایش کارآمدی این مراکز و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت آنها در حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و محلهای شدند.
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