اشعار رضوی ناظر به سیره امام رضا (ع) و مضامین زیارت باشد

محمدجواد شرافت در گفتگو با خبرنگار مهر، از میزبانی استان کرمان به منظور برگزاری بیست و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فارسی رضوی خبرداد و اظهار داشت: کرمان این افتخار را دارد که امسال میزبان برگزاری بیست و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فارسی رضوی از سری جشنواره‌های بین المللی امام رضا (ع) باشد.



وی با اشاره به اعلام فراخوان این دوره از جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مختلف خاطرنشان کرد: هدف ما این است فراخوان بخش شعر فارسی منجربه خلق آثار فاخر در این جشنواره باشد.



دبیر بیست و هفتمین‌جشنواره بین‌المللی شعر فارسی رضوی بیان کرد: جشنواره شعر رضوی طی سال‌های برگزار خود با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده است اما امسال بنیاد بین المللی امام رضا (ع) با رویکرد تحولی در برگزاری این جشنواره ورود پیدا کرد و امید می‌رود شاهد آثاری برجسته در حوزه فرهنگ رضوی از سوی شاعران کشورمان و دیگر کشورهای فارسی زبان باشیم.



وی در بخش دیگر سخنان خود اضافه کرد: محدود کردن شعر به خاطرات زیارت شایسته حضرت علی بن موسی الرضا (ع) نیست لذا اشعار بایستی ناظر به سیره امام رضا (ع) و مضامین زیارت و نیز القاب حضرت (ع) باشد.



شرافت موضوع «حاج قاسم خادم الرضا (ع)» را بخش ویژه جشنواره شعر فارسی رضوی دانست و افزود: در این بخش وجهه خادم الرضایی و ارادت سردار دل‌ها به امام رئوف (ع) برای ما حائز اهمیت است.



وی ترویج اندیشه امامت و تحکیم نظام ولایت با محوریت شخصیت، سیره و معارف امام رضا (ع) و فرهنگ رضوی در سطح جامعه از طریق گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای؛ شناسایی، معرفی و گرامی‌داشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان برتر آثار فاخر فرهنگی، هنری و رسانه‌ای مرتبط با آن حضرت رضا (ع)؛ فرآوری محتوای تولیدی جشنواره جهت انتشار در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی؛ استفاده از ابزار مؤثر و زبان گویای شعر در جهت ترویج معارف دینی و رضوی و در نهایت حمایت از شاعران آئینی کشور به ویژه شاعران جوان را از اهداف این جشنواره عنوان کرد.

دبیر جشنواره شعرفارسی رضوی، برگزاری شب شعر رضوی در کشور افغانستان و برگزاری کارگاه‌های شعر مناسب با موضوعات جشنواره را از رویدادهای جانبی این جشنواره ذکر کرد.



وی در خصوص جوایز در نظر گرفته شده برای برگزیدگان خاطرنشان کرد: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ١٠٠ میلیون ریال برای ۵ اثر برگزیده؛ لوح تقدیر و مبلغ ۶٠ میلیون ریال برای ۵ اثر شایسته تقدیر و تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ١٠٠ میلیون ریال برای ١ اثر بخش ویژه به عنوان جوایز این دوره از جشنواره پیش بینی شده است.



شرافت در پاسخ به این سوال که شاعران ما طی سه دهه گذشته تا چه اندازه تعهد خود را در قالب شعر توانسته اند ادا کنند، افزود: شعرا در حوزه‌های مختلف حضور به هنگام داشتند. در حوزه شعر رضوی درست است که شاهد کم کاری‌های بسیاری بوده ایم اما اشعاری از جمله اشعار قیصر امین پور و بسیاری از اساتید برجسته در حوزه شعر رضوی تولید شده اند.

وی تصریح کرد: علاقه مندان می‌توانند جهت شرکت در جشنواره شعر فارسی رضوی به تارنمای شمسی توس به نشانی www.shamstoos.ir مراجعه کنند.