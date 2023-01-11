ارتفاع برف در فریدونشهر به ۶۰سانتیمتر رسید

لیلا امینی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم بارشها طی شبانه روز گذشته در برخی مناطق استان، اظهار داشت: در حال حاضر ارتفاع برف در ایستگاه فریدونشهر به ۶۰ سانتیمتر و در سمیرم به ۵۰ سانتیمتر رسیده و در ارتفاعات این شهرستانها پوشش برف بیشتر است.
وی با بیان اینکه از امروز تا اوایل هفته آینده جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود، گفت: با توجه به رطوبت و کاهش دما در برخی مناطق تا ۲ روز آینده، مه صبحگاهی، کاهش دید و یخبندان و لغزندگی معابر و کولاک برف در گردنهها پیشبینی میشود.
سرپرست مرکز پیش بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی روزهای پنجشنبه و جمعه کاهش محسوسی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: کمینه دمای هوای استان در ۲۴ ساعت آینده بین سه تا هشت درجه سلسیوس کاهش مییابد و براین اساس بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به چهار درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۶ درجه سانتیگراد زیر صفر میرسد.
امینی اضافه کرد: بوئین میاندشت با دمای ۱۳ درجه سانتیگراد زیر صفر و خور و بیابانک با دمای هشت درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان پیشبینی میشود.
هشدار سطح نارنجی هواشناسی اصفهان نسبت به نفوذ توده هوای سرد
به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین نسبت به ورود توده هوای سرد و کاهش محسوس دما هشدار سطح نارنجی صادر کرد. هشدار سطح نارنجی زمانی صادر میشود که پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارتهای احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود.
در اطلاعیه هواشناسی استان اصفهان آمده است از فردا چهارشنبه تا اوایل روز شنبه ۲۴ دی ماه با نفوذ توده هوای سرد به استان، دما در اکثر مناطق به ویژه نیمه شمالی و شرقی استان افت محسوس بین هشت تا ۱۲ درجه سانتیگراد خواهد داشت که در این شرایط احتمال یخبندان معابر عمومی و جادهها و یخ زدگی لولهها و مخازن آب وجود دارد.
هواشناسی استان در این اطلاعیه برای جلوگیری از خسارتهای احتمالی بر لزوم کنترل دمای گلخانهها، مرغداریها و پیشگیری از یخزدگی لولهها و مخازن آبی توصیه و تاکید کرده که مدیریت مصرف حاملهای انرژی طی این مدت ضروری است.
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