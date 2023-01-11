اصحاب رسانه سربازان خط مقدم جنگ ترکیبی هستند 

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی، ظهر چهارشنبه در آئین اختتامیه هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر اظهار کرد: رسانه باید قلم خود را برای تعالی کشور به کار گیرد و اگر قلم‌ها در راه خدا به کار گرفته شود، مسلسل‌ها کنار می‌رود.

وی تبلیغات صحیح برای صدور انقلاب را مهم خواند و گفت: امروز که دشمن با جنگ ترکیبی به میدان آمده و همه توان خود را به کار گرفته است، در این نبرد تاریخی اصحاب رسانه در خط مقدم هستند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به اینکه رسانه‌ها مربی یک کشور هستند، ابراز کرد: مطبوعات باید یک مدرسه سیار باشند تا مردم را از همه مسائل به خصوص از مسائل روز دنیا آگاه کنند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با تأکید بر اینکه اگر می‌خواهیم کشور ما اسلامی باشد باید مطبوعات نیز اسلامی شود، بیان کرد: اشخاصی که قلم در دست دارند باید متوجه این باشند که قلم و زبان آنها در حضور خداوند است.

سردار کرمی توجه بر کیفیت اخبار در رسانه‌ها را مهم دانست و افزود: قلمی فایده دارد که بیدارگر توده مردم باشد و با تبلیغات صحیح، اسلام را آنگونه که هست به دنیا معرفی کند.

وی عنوان کرد: با گذشت چهار دهه از عمر با برکت انقلاب اسلامی، این کشور با بحران‌های متعدد، سخت و سنگینی مواجه بوده است و در این میان ملت ایران در همه صحنه‌ها و نبرد تمام عیار جبهه استکبار و انقلاب همواره پیروز بوده اند.

سردار کرمی با بیان اینکه نظام اسلامی در دوران دفاع مقدس، جبهه مقاومت و عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، امنیتی و نظامی خوش درخشیده است، ادامه داد: امروز هم در جنگ تمام عیار جبهه استکبار و هم‌پیمانان آنان، ستیز عقیدتی، سیاسی، فرهنگی و جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی را شاهد هستیم که از بدو پیروزی انقلاب وجود داشته است و دشمنان همواره با شکست مواجه شده‌اند.

مسئول انجمن صنفی خبرنگاران استان زنجان نیز در ادامه بیان کرد: در فراخوان این دوره از جشنواره حدود ۳۳۷ اثر به بسیج رسانه استان ارسال شد که پس از داوری حدود ۲۷ اثر در قالب‌های مختلف به عنوان رتبه‌های اول تا سوم و ۱۶ اثر نیز به عنوان شایسته تقدیر شناخته شدند.

رضا رحیم‌‎پور یادآور شد: این رقابت رسانه‌ای در ۱۲ قالب و ۱۳ موضوع شامل شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه اقدام، بیانیه گام دوم انقلاب، مکتب شهید سلیمانی، امید و نشاط آوری، خانواده، جامعه و فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی و اسلامی، کشاورزی به عنوان صنعت پایه و تولیدات بومی برگزار شد.