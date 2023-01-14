پویا دادمرز فرنگی کار وزن ۵۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان همزمان با آغاز اردوی آماده سازی و اعزام نفرات منتخب به تورنمنت بین المللی کرواسی این تیم به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه شرایط جسمانی خوبی دارم و در کنار بچه‌ها به تازگی نخستین اردوی خود را آغاز کردیم. طبیعتاً در این اردوی ۱۰ روزه با جدیت تمریناتم را پیگیری می‌کنم و از هر نظر مهیای حضور در مسابقات آتی خواهم شد. ضمن اینکه من هم قرار است به همراه نفر برتر قهرمانی کشور به تورنمنت کرواسی اعزام شوم که هر کدام بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم، ملی پوش اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا خواهیم بود.

وی افزود: طبق برنامه کادر فنی، نفرات برتررقابت‌های قهرمانی آسیا، سهمیه حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی برای مسابقات جهانی را هم کسب خواهند کرد و در نهایت در مصاف با قهرمان جام تختی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان به رقابت خواهند پرداخت.

دادمرز با تاکید بر اجرای دقیق و عادلانه چرخه انتخابی تیم ملی گفت: یکی از امیدواری‌های مدعیان تیم ملی این بود که چرخه انتخابی به خوبی و در نهایت عدالت تدوین و طراحی شد تا بدین ترتیب تمامی کشتی گیران تکلیف خود را برای آینده بدانند. مطمئناً در طول روند اجرای چرخه انتخابی تمامی مدعیان مسیر خود را برای رسیدن به دوبنده تیم ملی به درستی و روشنی پیش رو دارند و جای هیچ حرف و حدیثی باقی نمی‌ماند.

قهرمان کشتی فرنگی امیدهای جهان در خصوص رویدادهای پیش رو در سال جدید میلادی گفت: کشتی ایران سال سختی را پیش روی دارد، چراکه رقابتهای جهانی و آسیایی و همچنین تورنمنت‌های رنکینگ دار تا قبل از بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس از اهمیت بالایی برای تمامی کشورها برخوردار است که امیدوارم ما هم بتوانیم نهایت استفاده را از این میادین تا زمان رسیدن به المپیک ببریم.