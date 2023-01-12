اتفاقی نادر در پرواز تهران-خرم آباد / پیاده کردن مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز قرار بود پروازی در ساعت ۶ و ۳۵ دقیقه فرودگاه مهرآباد را به مقصد خرم آباد ترک کند که این پرواز حدود ۲ ساعت تأخیر داشت.

یکی از مسافران این پرواز در تماس با خبرنگار حوادث مهر اعلام کرد: پس از ورود به سالن فرودگاه متوجه شدم که به تعدادی از مسافران کارت پرواز داده نشد.

وی افزود: پس از نشستن داخل هواپیما مشخص شد حدود ۱۶ صندلی داخل هواپیما خالی از مسافر است که همین امر تعجب ما را بیشتر کرد که اگر صندلی خالی وجود داشته است چرا به برخی از مسافران کارت پرواز داده نشد.

این فرد گفت: پس از دو ساعت معطلی در داخل هواپیما و گلایه از بابت تأخیر پیش آمده مهمانداران اعلام کردند که به گفته خلبان وزن هواپیما سنگین‌تر از حد مجاز است.

وی ادامه داد: مهمانداران مدعی شدند وزن هواپیما ۱۵۰ کیلوگرم بیشتر از وزنی است که پرواز بتواند در ایمنی کامل و در شرایط آب و هوایی خرم آباد بر زمین بنشیند.

این مسافر گفت: مهمانداران از مسافرین درخواست کردند تا دو نفر به طور داوطلبانه از هواپیما خارج شوند تا پرواز بتواند با وزن مناسب انجام شده و بدون هیچ مشکلی در فرودگاه خرم آباد بر زمین بنشیند.

این فرد گفت: من که قصد انجام یک مسافرت کاری داشتم به همراه فرد دیگری از پرواز پیاده شدیم و پس از آن پرواز انجام شده و هواپیما فرودگاه مهرآباد را ترک کرد.

وی ادامه داد: سوال من از مسئولان این است که چگونه با توجه به هشدارهای هواشناسی موجود اقدام به فروش بلیت پرواز می‌کنند و از سوی دیگر آیا نمی‌توانستند به جای خارج کردن دو مسافر بار سایر مسافران را خالی کرده و با پرواز دیگری به دستشان برسانند.

این مسافر گفت: سوال دیگر این است که چرا با توجه به شرایط آب و هوایی موجود از هواپیماهای کوچک در این مسیر استفاده می‌شود که افزایش وزن ۱۵۰ کیلو گرمی برای مسافران ایجاد مشکل کند.