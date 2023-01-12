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۲۲ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۲۲

مهر خبر می‌دهد؛

اتفاقی نادر در پرواز تهران-خرم آباد / پیاده کردن مسافران

اتفاقی نادر در پرواز تهران-خرم آباد / پیاده کردن مسافران

صبح امروز در پرواز تهران به خرم آباد اتفاقی نادر افتاده و خلبان برای داشتن پروازی ایمن اقدام به پیاده کردن دو مسافر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز قرار بود پروازی در ساعت ۶ و ۳۵ دقیقه فرودگاه مهرآباد را به مقصد خرم آباد ترک کند که این پرواز حدود ۲ ساعت تأخیر داشت.

یکی از مسافران این پرواز در تماس با خبرنگار حوادث مهر اعلام کرد: پس از ورود به سالن فرودگاه متوجه شدم که به تعدادی از مسافران کارت پرواز داده نشد.

وی افزود: پس از نشستن داخل هواپیما مشخص شد حدود ۱۶ صندلی داخل هواپیما خالی از مسافر است که همین امر تعجب ما را بیشتر کرد که اگر صندلی خالی وجود داشته است چرا به برخی از مسافران کارت پرواز داده نشد.

این فرد گفت: پس از دو ساعت معطلی در داخل هواپیما و گلایه از بابت تأخیر پیش آمده مهمانداران اعلام کردند که به گفته خلبان وزن هواپیما سنگین‌تر از حد مجاز است.

وی ادامه داد: مهمانداران مدعی شدند وزن هواپیما ۱۵۰ کیلوگرم بیشتر از وزنی است که پرواز بتواند در ایمنی کامل و در شرایط آب و هوایی خرم آباد بر زمین بنشیند.

این مسافر گفت: مهمانداران از مسافرین درخواست کردند تا دو نفر به طور داوطلبانه از هواپیما خارج شوند تا پرواز بتواند با وزن مناسب انجام شده و بدون هیچ مشکلی در فرودگاه خرم آباد بر زمین بنشیند.

این فرد گفت: من که قصد انجام یک مسافرت کاری داشتم به همراه فرد دیگری از پرواز پیاده شدیم و پس از آن پرواز انجام شده و هواپیما فرودگاه مهرآباد را ترک کرد.

وی ادامه داد: سوال من از مسئولان این است که چگونه با توجه به هشدارهای هواشناسی موجود اقدام به فروش بلیت پرواز می‌کنند و از سوی دیگر آیا نمی‌توانستند به جای خارج کردن دو مسافر بار سایر مسافران را خالی کرده و با پرواز دیگری به دستشان برسانند.

این مسافر گفت: سوال دیگر این است که چرا با توجه به شرایط آب و هوایی موجود از هواپیماهای کوچک در این مسیر استفاده می‌شود که افزایش وزن ۱۵۰ کیلو گرمی برای مسافران ایجاد مشکل کند.

کد مطلب 5680350

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      57 92
      پاسخ
      خیلی پیچیده نیست چون تحریم هستین همینم باید کلاهتو بندازی بالا
      • IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
        3 0
        مرگ بر آمریکا
      • بنده بی ازار خدا IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
        9 1
        بخاطر اینکه مدیریت درست ندارن وبه وقت انسان ها ارزش قایل نیستن
      • بلا IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
        0 0
        تحریم نیستیم موارد اختلاسها اگر ب جیب دولت برگرده همه چیز حله چ
    • Aa IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      165 11
      پاسخ
      چقدر سئوال داری کجا زندگی میکنی اینجا هیچ کس جوابگوی خرابکاری خودش نیست در چشم نگاه می کنند و میگویند همین است.
    • رضا IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      81 20
      پاسخ
      آخرین باری که من خبر دارم تو یکی از کشورهای آفریقایی تعداد بلیط فروخته شده به مسافران بیش از صندلی در داخل هواپیما بود. هیچکس داوطلب نشد که از سفر صرفتن نظر کند. بنابر این از مسافران خواستند دور هواپیما بدوند و هرکس سریعتر دوید می توانست کاندید سوار شدن به هواپیما باشد. گفتم این را بنویسم
      • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
        5 1
        حتما میخوای بگی باید قدر مسئولامون بدونیم که اینطور نشد نه؟؟؟؟
    • میرشجاع IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      53 24
      پاسخ
      سلام معلمی داشتم در زمان طاغوت وقتی می پرسیدی چرا می گفت ارتش چرا ندارد و وقتی دوباره می گفتی چرا می گفت برو استودیم امجدیه برای چرا چمن خوب دهرر
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      105 20
      پاسخ
      جای تعجب نیست اینجا ایران است مهد دلیرانه است
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      88 17
      پاسخ
      بجای مسافر باید خلبان وکمک‌خلبان پیاده میشدند !!!!!!!!!
    • IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      66 15
      پاسخ
      یاد یه جوک افتادم به واقعیت پیوست
    • IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      100 19
      پاسخ
      فرودگاه خرم آباد معمولا از هواپیماهای رده خارج استفاده می کند هواپیمای آن مثل پیکان اسقاطی مدل ۱۳۷۰ است
      • بی نام IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
        1 8
        مگه هواپیماهای بوئینگ مون رده داخله ؟؟!؟!🤔 همه ی هواپیما هامون رده خارجه خارجه .
      • IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
        2 1
        خخخخخخخ
    • مسعود IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      73 16
      پاسخ
      مگه یکی یکی مسافرها و بارهاشون رو وزن و ثبت میکنن و یا قبل از تیک آف هواپیما رو میبرن رو باسکول خخخخخخخخ
      • گل IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
        2 0
        احسنت.
    • داریوش محرابی IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      111 7
      پاسخ
      نه داداش گلم اون می‌خواسته مسافر بین راهی سوار کنه این بهانه رو گرفته!!!! خخخخخخ
      • IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
        0 0
        نه داداش ا ون دو نفر خیلی سنگین بودند
      • IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
        0 1
        کاش از زبان خلبان جریان رو بشنویم ۰چون اینجوری جز آبرو ریزی چیز دیگه ای به نظرم نمیرسه ۰خداوند عاقبت این مملکت رو روشن کند با این حاکمینش۰مدیر فرودگاه حتما در رشته کشاورزی تحصیل کرده و درک نظم و نظام خط هوایی رو بلد نیست۰
      • سعید IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
        2 0
        دقیقا نکته همین بود خخخخ
    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ببخشید ولی شما خیلی خرفت بودید که پیاده شدید
    • IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      راستی از شاهین چه خبر، حالش خوبه
    • ناشناس IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      عجب هواپیما که نیست پرایده جالبه اینجوری قراره بشیم قدرت منطقه
    • IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      چند سال پیش توی همین روزها حدود ۱۱۹ نفر از هموطنان عزیزمان درمسیر هوایی نزدیک خرم آباد سقوط کردند وهمگی آسمانی شدند
    • عبدالزهرا IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 2
      پاسخ
      نکنه فکردی هواپیماست!! اینا وانت هستن فقط پروازم میکنن! بخاطر همین ظرفیت تحمل وزن خاصی دارند.... ناشکری نکنید لرهای عزیز جاهای دیگه همینم ندارن والا بااین نوناشون :-) :-)
    • علیرضا IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      کسی که مسئولیت پرواز را درین سرایط کمبود قطعات هسن جای سپاس داره بره ملت خدا نکرده به کشتن بده؟ بقول بزرگواری میگفت که ما مو می‌بینیم مسئول هرکاری پیچش مو بازم پوزش
    • IT ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      واقعا..چقدر بدون .هما همگی انگار اتوبوسه
    • IT ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      واقعا..چقدر بدون .هما همگی انگار اتوبوسه
    • آرش برخورداری IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      سخت نگیردوست من من فک کردم بین راه پیاده شون کرده
    • شهروند IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      باید به این تدبیر خلبان گریست و تاسف خورد ۱۵۰ کیلو !!! از مدیریت هواپیمایی هم ناسف خوردم .
    • پیام امید US ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      من هیچ موقع از خدمات فرودگاهی در کل راضی نبودم.و بیشتر اوقات از وسیله نقلیه زمینی استفاده میکنم.علی رغم پرداخت هزینه بلیط از سوی کارفرما.از تهیه بلیط بگیر تا ....۹۴۳
    • IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      یادش بخیر سرباز بودم خرم آباد پادگان ارتش تو بدرآباد هواپیما روبروی فرودگاه هواپیما که تیک آف میکرد کل پادگان میگفتن جیمبو جیمبو سال هفتاد دو
    • IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      کجای این اتفاق نادر است ؟ کاملاً بر طبق پروتکل های پروازی اقدام کرده ؛ اگر بدون توجه به این موضوع پرواز می‌کرد ، کاری درست بود؟که یه عده با تمسخر می‌گویند اینجا ایران است هههه
    • گلو IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      از مسعولان بی ارزه ما هیچ چیز بعید نیست
    • فدایی انقلاب IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      چقدر ناراحتی می کنید . بعصیا که فقط منفی حرف می زنن . ما برای کشورمون چی کار کردیم . یه مصرف کننده ناشکر . همش از دیگران توقع داریم . دروغ و ریا و حسادت که شده نقل رفتارامون . تو بی احترامی و ناشکری و فراموشی مرگ کارشناسی ارشد داریم . همش به فکر خودمونیم . یه ذره از بچه ها یاد بگیریم ، ماهند و ساده.
    • IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      چرا بوفه سوار نشدن
    • احمد IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خیلی از هواپیماهای داخلی رو تغییر دادند و ۴۰ تا ۵۰ درصد به صندلیهاش اضافه کردن.من نشستم پام میخورد به صندلی جلو در حالیکه قد بلند نیستم.دیدم مسافرهایی که پاشون رو کج کرده بودن جا بشن.از اتوبوس های بنز قدیمی هم فشرده تر بود ولی اون دو نفر رو که پیاده کردن لابد هر کدوم سه تن وزن داشتن!
    • حشمت فردوس IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      از بسکه این خرم آبادی ها قوی هیکل و سنگین وزن هستند ماشالا
    • حشمت فردوس IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      از بسکه این خرم آبادی ها قوی هیکل و سنگین وزن هستند ماشالا
    • IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      یا شاید قبل از تحویل بار مسافران، بار اضافی سوار هواپیما کردن و ظرفیتی برا بار مسافرین باقی نمونده، این رو چرا نمیگین ؟
    • هموطن IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      چطوری با ۱۶ صندلی خالی که حدود یک تن میشه هواپیما اضافه وزن داشته؟؟؟؟
    • IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      اگه صندلی خالی داشته خب لابد بار ش سنگین بوده که با مسافر سنگین تر میشده
    • IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ببینم وزن مهموندارا چقد بود اونارو پیاده میکردن تفهه ماخستن بیان
    • ساجد IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      کار خلبان بسیار تحسین برانگیز و درست بوده چون ایمنی در راس اموره...
    • ساشا IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      نه داداش من اینجوریام نیست معلوم نیست چه کاسه ای زیر نیم کاسه بوده وچی رو میخواستن ببرن وگرنه بار هر مسافری تا حد معینی است وبیشتر نمیشود برد مگر تا بحال سوار هواپیما نشده اید که این را بدانید؟ ....الله اعلم
    • آینده IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      سلام نه داداش پلیس هوایی جریمه میکنه بین راه مسافر سوار کنه لاستیک ها صاف شده بخاطر پنچری مسافر پیاده کرده
    • بانی IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      مشکل درشتی و هیکل قوی بچه های خرم آباده ماشاالله هر کدوم دو یا سه نفر آدم عادی هستن این باعث شده به طور مثال سی تا مسافر خرم آباد نودتا مسافر عادی حساب شه
    • IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 1
      پاسخ
      آیا حد مجاز بار مسافر هواپیما مشخص نیست که میفرمایند چند تا صندلی خالی بود چطور وزن هواپیما خارج از استاندارد بوده
    • طاها IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خلبان حق دخالت درمسافرگیری ندارد قانون هوانوردی است..بارخالی میکردن ..باپروازبعدتی ارسال میکرد..می توانن ۳۵۰اضافه بارداشته باشن
    • IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      نکنه همسر و دختر علی دایی ام بخاطر همین از دبی آوردن کیش پیاده کردن خخخخ آخه هواپیما های بزرگ شونو واسه دزدیاشون دارن استفاده میکنند بخاطر همین همیشه دوتا از مسافراشونو پیاده میکنن چون هوا پیما کوچیکه
    • بی IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      نخوندمش
    • مرتضی AE ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      یاد زنده یاد خلبان پرویز احمدی فر افتادم ، حادثه هوایی خرم آباد ۲۳ بهمن هشتاد که هواپیما ایر تور با سرعتی حدود ۴۰۰ کیلومتر با کوه برخورد و ۱۱۹ مسافر پرپر شدند
    • شهرام IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      آقای شجاع ، معلمتون تو ارتش و پادکان کلاس میذاشت !؟ 😁
    • بیرانوند IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      همینم زیاد حرف بزنی اَزَمون میگیرن😁
    • حسین IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 1
      پاسخ
      آخه اون مینی بوس پرنده قدیمی توان نداره گناه داره. اون باید خیلی سال پیش بازنشسته میشد. خاک تو سر مسئولین با این چنین کشوری غنی از نفت گاز طلا و.... که نتونن کشوریو اداره کنن. خاااک. ما که جرأت پرواز باهاشو نداریم. یه بار رفتیم سوار بشیم پشیمون شدیم برگشتیم😂
    • IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      دنبال مقصر نگرد چون ازشون بپرسی خودت را مقصر میکنن که چرا میخای خرم اباد بری
    • اج IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      حالا خوب است اززندگی پیادشان نکرده دسش دردنکنه
    • ناشناس IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      3 0
      پاسخ
      حتمأ خلبان دو تا جا برای آشنا هاش میخواست ندادن اونم اینطوری حالگیری کرد
    • IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      4 2
      پاسخ
      سلام مم اعتقادم اینه دو‌ مهماندار بایستی پیاده میشدن این مسافت را میشود بدون صرف هرگونه خوراکی تحمل کرد
    • راستی IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      6 5
      پاسخ
      یعنی یه سری فقط دنبال خود تخریبین. کافی بود همین اتفاق اروپا میفتاد اونوقت با کلی آب وتاب مینوشتن انقدر اصولی هستن که ریسک نکردن و از مسافرها خواستن و فلان و بهمان.. انقدر انسانیت دارن. انقدر جون آدمها براشون مهمخ با صتا تعریف بعد اکه ایران بود...
      • IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
        0 0
        احسنت
    • ملا اسحاق رسول IR ۰۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      6 0
      پاسخ
      من از راه دور دست این مهندس خلبان را میبوسم ،
    • IR ۰۴:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      2 0
      پاسخ
      من تعجب می کنم مردم با کدام اطمینان سوار هواپیماهای موجود در ایران میکنند!؟
    • شایگان IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      3 3
      پاسخ
      وقتی هیچ مطالعاتی در خصوص جایگاه فرودگاه نمیشود میشه این که الان ما شاهدش هستیم وگرنه بجای اینکه در خرم آباد که در اهاته کوه ها قرار داره در بروجرد که بهترین شهر در لرستان می‌باشد با پهنای وسعت جغرافیایی میآیند در خرم آباد احداث میکنند میشه سقوط هواپیما در سفید کوه خرم آباد
    • ایرانی IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      3 3
      پاسخ
      وقتی در استان لرستان شهرستان های دیگه وجود دارد مثل بروجرد و دورود و اشترینان چرا در خرم آباد که دور تا دورش کوه است و سقوط هواپیما در سفید کوه اتفاق افتاد است فرودگاه درست میشه با پول مردم و هیچ مطالعاتی انجام نشده در اول کار احداث خوب معلومه چه اتفاقی در اول کار احداث افتاده؟!
    • IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      5 1
      پاسخ
      شما علم پرواز ندارین!در فصل سرما بدلیل حامگی هواپیماهای مسافربری قدرت موتورهای هواپیما به مقدار ۱۵۰ کیلو گرم کم میشه و بعد از زایمان مجددن به حال اول بر میگردد
      • تش IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
        2 0
        احسنت حرف حساب جواب نداره
    • IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      3 0
      پاسخ
      دو بار سوار هواپیمای تهران به خرم آباد شدم نیمه جان شدم این مسافرین عجب سجاعتی دارند ،یه بار امد خرم آباد ننشته برگشت،خلاصه
    • mohamad IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      1 1
      پاسخ
      دیگه تعجب نباید کرد اینجا ایرانه
    • ناشناس IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      1 0
      پاسخ
      درود بر آن دو نفر که داوطلبانه پیاده شدند نفرین بر آنهایی که کرامت انسانها را لگدمال می کنند میشد از بار کم می کردند
    • محمد شهروندساده IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      3 4
      پاسخ
      واقعا که!؟مگرچی شده دوتا از مسافران را پیاده کردن.تازه با احترام.گذاشتن به عهده خودتون.! دوساعت هم تأخیر در پرواز.مگرچی شده حالا میخواد دوساعت زودتر کجا برید!؟ ولا
    • امیر IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      0 1
      پاسخ
      مگه توی فرودگاه باسکول دارن
    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سابقه در پرواز هوایی سابقه خوبی ندارد به بیست سال قبل برگردید ببینید چه اتفاقی وحشت ناکی افتاد
    • پروانه آراسته IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خداراشکر بقیه مسافران بسلامت رسیدن.... شانس بزرگیه دراین هواپیماهای فرسودبشینی وسالم برسی..... برای هرکاری کارشناسی معتبرمیخواهد
    • افشار IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اتفاقا بهترین هواپیما در خط تهران خرم اباد کار میکنه بعد از سقوط اون هواپیما که به کوه ریمله برخورد کرد بجای خلبان باید وزیر راه جوابگو باشه واز مردم عذرخواهی کنه و بگه غلط کردم دیگه تکرار نمیشه
    • اخرشرر IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      1 2
      پاسخ
      اینجا ایرانه.تبریز تهران مشهد اهواز کردستان سیستان خرم اباد نداره همچین جوک بازیهای و مشنگ بازی های از کل فرودگاه های کشور دیدیم و میبینیم بازم.
    • IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام اولا اینکه فرودگاه هر شهری متفاوت و هر هواپیمایی با هر مدلی نمیتونه بلند بشه و بشینه. این برای اونی که میگه هواپیما بزرگ بزارن. دوم وزن مسافر ی عدد تقریبی بین المللی هستش که میانگین محاسبه شده اما اگر بره وزن بالا مجبور میشن یا مسافر سوار نکنن یا دیگه نهایتا اگه اصلا راه نداد پیاده کنن.
    • هموطن IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      1 1
      پاسخ
      هی می گم رژیم غذایی تان رو رعایت کنید تا دچار اضافه وزن نشوید ، مقصر خود مردم هستند که اضافه وزن دارند !!!!!!!!!!!!!!!! خجالت که نمی کشید و عذرخواهی از مردم هم بخاطر اشتباهاتتان از گناه هان کبیره حساب می شه .
    • IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خوبه خودت میگی ۱۶ صندلی خالی بوده. هواپیمای کوچک ۱۶ صندلی خالی مونده. بنظرت هواپیمای بزرگ توجیه اقتصادی داره؟
    • علی IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      1 0
      پاسخ
      داداش وزنتو بیار پایین خوووو... نزدیک بود همه مسافرا رو به کشتن بدی خخخخخخخ😂😂😂🤣🤣
    • IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      آخه 150کیلوگرم چه تاثیری روبلندشدن هواپیما داره من خودم دوسال نگهبان هواپیماها.بودم به نظرشما وزن مسافربیشتره یاوزن بارکه صندلیها رودرمیارن به جاش کل هواپیماروبارمیزنند.حالاقضاوت با شما دوستان
    • IR ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ظرفیت.باید مناسب. باشه.بعضی.افراداونقدچاقن.وزن.سه نفر دارند یکم لاغرشن
    • ایران زمین IR ۰۵:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      1 0
      پاسخ
      هر دم از این باغ بری میرسد،،، تازه تر از تازه تری میرسد،،، از همون اول عقلشون نرسیده که چند تا بلیط باید فروخته بشه،،،احتمالا این دوتا بلیط شبیه اتوبوسهای داخلی جزو حقوق خلبان و خدمه میشده،،مهم نیست بعد از این مسافر سر راهی میزنند جبران میشه،،، خداوکیلی ابرویی دیگه تو دنیا برامون مونده که نرفته باشه
    • رضا IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      1 0
      پاسخ
      اتفاقی نادر است که باید به گفته مسافر جامانده، عوامل محاسباتی پرواز را به خاطر ایجاد خلل در برنامه زندگی دو هم وطن جریمه و بازخواست کرد. البته اگر وقت مردم برای آن شرکت هواپیمایی ارزش داشته باشد. ناراحت شدم
    • حمید مرادی IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      1 0
      پاسخ
      اینهم از عجایب لرستانیها.

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