دستگیری سارق حرفه ای در قروه

سرهنگ علیرضا صفری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در سطح حوزه استحفاظی تلاش در جهت دستگیری سارقان و کشف اموال سرقتی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی قروه پس از انجام اقدامات تخصصی سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ صفری اظهار کرد: این سارق سابقه دار در بازجویی‌های فنی و پلیسی صورت گرفته به ۱۶ فقره سرقت اعتراف کرد و در بازرسی از مخفیگاه متهم مقادیری اموال سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه اعلام کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

وی از شهروندان درخواست کرد که توصیه‌های پلیس را در جهت پیشگیری از سرقت جدی گرفته و در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه موارد مشکوک، مراتب را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.