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۲۴ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۰۲

فرمانده انتظامی شهرستان قروه خبر داد؛

دستگیری سارق حرفه ای در قروه

دستگیری سارق حرفه ای در قروه

قروه- فرمانده انتظامی شهرستان قروه از دستگیری یک سارق قطعات و محتویات خودرو و کشف اموال سرقتی خبر داد.

سرهنگ علیرضا صفری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در سطح حوزه استحفاظی تلاش در جهت دستگیری سارقان و کشف اموال سرقتی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی قروه پس از انجام اقدامات تخصصی سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ صفری اظهار کرد: این سارق سابقه دار در بازجویی‌های فنی و پلیسی صورت گرفته به ۱۶ فقره سرقت اعتراف کرد و در بازرسی از مخفیگاه متهم مقادیری اموال سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه اعلام کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

وی از شهروندان درخواست کرد که توصیه‌های پلیس را در جهت پیشگیری از سرقت جدی گرفته و در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه موارد مشکوک، مراتب را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5681840

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