افتتاح خانه‌ محیط زیست در فرهنگسراهای اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین افتتاح این مراکز ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در اردبیل که عصر سه شنبه فرهنگسرای یادگار امام اردبیل برگزار شد، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل اظهار کرد: گستردگی مخاطبان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل مهمترین ظرفیت برای ترویج فرهنگ محیط زیست و حفاظت از این منابع پاک خدادادی است.

وی توسعه آموزش‌های مرتبط با حفاظت از محیط زیست را از اهداف مهم راه اندازی خانه‌های محیط زیست در فرهنگسراها دانست و خاطرنشان کرد: تفاهم نامه مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل به امضا رسیده که براساس این تفاهم نامه خانه‌های محیط زیست در فرهنگسراها و با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست ایجاد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه با جلب مشارکت عمومی در مسیر توسعه پایدار گام برمی داریم، تصریح کرد: هم افزایی ظرفیت‌های علمی، تحقیقاتی و اجرایی طرفین و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز در حوزه محیط زیست از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل افتتاح خانه‌های محیط زیست را گامی اساسی در آشنا کردن نوجوانان و جوانان با محیط زیست دانست و تصریح کرد: حفظ محیط زیست باید به دغدغه مشترک مدیریت شهری و شهروندان تبدیل شود تا حامیان خوبی در حوزه محیط زیست باشیم.

قاسم پور ادامه داد: محیط زیست سالم بسترساز توسعه حیاط پایدار است و در هر زمینه باید به حفظ محیط زیست کمک کنیم.

وی گفت: هدف سازمان محیط زیست در تشکیل خانه‌های محیط زیست نهادینه کردن و فعال شدن شهروندان در حفظ محیط زیست است تا حساسیت نگهداشت در میان مردم افزایش، و شهری سالم داشته باشیم.