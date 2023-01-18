تهران و ایروان خواهر خوانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم امضای تفاهم نامه خواهرخواندگی میان دو شهر تهران و ایروان ظهر امروز- ۲۸ دیماه ۱۴۰۱- با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، سارگسیان شهردار ایروان و آرسن آواگیان سفیر ارمنستان در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

زاکانی در ابتدای این مراسم گفت: یکی از سیاست‌های قطعی جمهوری اسلامی ایران برقراری ارتباط، همکاری و حسن همجواری با کشورهای همسایه‌اش است. ارمنستان نیز در نزد ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و علاقه‌مند به گسترش روابط میان دو کشور هستیم.

وی در ادامه افزود: روابط میان ایران و ارمنستان صدها سال قدمت دارد، بنابراین در شرایط کنونی برقراری ارتباط برای هر دو کشور از مزایای ویژه ای برخوردار است.

شهردار تهران با اشاره به ظرفیت‌های همکاری موجود در دو کشور افزود: عمده همکاری میان دو کشور در سرفصل‌هایی چون حمل و نقل، محیط زیست، پسماند و خدمات شهری و مسائل فنی و عمرانی دسته بندی می‌شود. حضور شهردار ایروان در تهران می‌تواند سبب افزایش و تقویت این همکاری‌ها بشود.

زاکانی تاکید کرد: شهرداری تهران توانمندی‌ها و نیازهایی دارد؛ ما می‌توانیم توانمندی‌هایمان را به بهترین وجه در اختیار شهرداری ایروان قرار دهیم و برای رفع نیازهایمان نیز از ظرفیت‌های ارمنستان استفاده کنیم.

زاکانی در پایان با آرزوی موفقیت برای ملت و دولت ارمنستان گفت: مجموعه شهرداری تهران این آمادگی را دارد تا روابط خود با شهرداری ایروان را روز به روز گسترش دهد و برای رسیدن به این هدف لازم است تیم مشترکی از طرفین برای گسترش همکاری‌ها تشکیل شود.

سارگسیان، شهردار ایروان نیز با اشاره به ضرورت همکاری میان ایران و ارمنستان گفت: دو کشور مسیر تاریخی مشترکی دارند و با توجه به این موضوع ظرفیت‌های خوبی نیز برای همکاری میان طرفین وجود دارد.

وی در ادامه افزود: ما از ظرفیت‌های همکاری به طور کامل استفاده نکرده و با وجود اینکه کشور همسایه یکدیگر می‌باشیم، شناخت کافی از هم نداریم.

شهردار ارمنستان تاکید کرد: در بازدیدی که از قطار شهری تهران داشتم صادقانه تحت تأثیر مترو تهران و توانمندی‌های آن قرار گرفتم. به همین دلیل درخواست دارم در صورت امکان گروهی کاری از سوی شهرداری تهران به ارمنستان اعزام شود، فکر می‌کنم هم در مورد فناوری‌های نوین و هم در رابطه با لوازم یدکی مترو می‌توانیم همکاری داشته باشیم.

سارگسیان در بخش پایانی سخنان خود گفت: گروه کاری شهرداری ارمنستان از چند ماه قبل در تهران حضور داشته و اطلاعات مهمی از ظرفیت‌های شهرداری تهران به ما داده است که بر اساس آن ما امروز توافقی با محوریت فرهنگ، حمل و نقل و دیگر زمینه‌های اجتماعی امضا خواهیم کرد، این توافق سرآغاز همکاری‌های میان شهرداری تهران و ایروان است.

به گزارش شهر، در پایان این نشست آرسن آواگیان، سفیر ارمنستان در ایران نیز با تشکر از میزبانی شهرداری تهران از هیأت شهرداری و شورای شهر ایروان گفت: سفارت ارمنستان در تهران از هیچ کوششی برای تحقق مفاد تفاهم‌نامه امضا شده میان شهرداری تهران و ایروان دریغ نخواهد کرد.