پیشنهاد خصمانه پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ۲۴، پارلمان اروپا امروز چهارشنبه پیشنهاد قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی را به رأی گذاشت.

بر اساس اعلام این رسانه، نمایندگان پارلمان اروپا صبح امروز (به وقت محلی) در یک رأی گیری با حضور ۶۳۸ نماینده، پیشنهاد مذکور به اتحادیه اروپا را به رأی گذاشت.

بر این اساس، این پیشنهاد با ۵۹۸ رأی مثبت در برابر ۹ مخالف و ۳۱ ممتنع به تصویب رسید.

این رأی گیری به منزله پیشنهاد پارلمان اروپا به اتحادیه اروپا بوده و الزام آور نیست.

ایران پیشتر در این خصوص به اتحادیه اروپا هشدار داده است.

«اورزلا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا دیروز سه شنبه در حاشیه نشست داووس در موضع گیری مداخله جویانه به خبرنگاران گفته بود: حکومت ایران حقوق اساسی انسانی را زیر پا می‌گذارد!

رئیس کمیسیون اروپا با نقش قوانین بین المللی در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل در این باره مدعی شده بود: ما در واقع به دنبال وضع دور جدیدی از تحریم‌ها علیه آنها هستیم و من از قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی هم حمایت می‌کنم!

«لئو دوچرتی»، معاون وزیر امور خارجه انگلیس پنجشنبه هفته پیش در پارلمان این کشور گفت که انگلیس فعالانه در حال بررسی تحریم سپاه پاسداران ایران به عنوان یک سازمان تروریستی است، اگرچه هنوز به تصمیم نهایی در این مورد نرسیده است.

دوچرتی در جریان گفتگوها درباره وضعیت ایران در مجلس عوام انگلیس که طی آن برخی از قانونگذاران خواستار ممنوعیت قانونی سپاه پاسداران شده بودند، گفت: این اشتباه است که از هم اکنون در مورد نتیجه اقدامات دولت در مورد این موضوع حدس بزنم، هنوز هیچ چیز به صورت کامل و نهایی شده مشخص نیست.

پیشتر اقدام مشابه آمریکا علیه سپاه پاسداران در زمان دولت ترامپ با واکنش‌های گسترده‌ای در منطقه روبرو شد و از جمله مقامات دولت سوریه و عراق طرح واشنگتن علیه سپاه پاسداران را به شدت رد کردند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد که در بسیاری از کشورهای غربی برای انجام اقدامات علیه سپاه پاسداران اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد و هنوز بسیاری از سیاستمداران در اروپا حاضر به همراهی با طرح‌های ضدایرانی واشنگتن نیستند.

حقیقت آن است که نقش سپاه پاسداران در مبارزه با تروریست مورد اذعان بسیاری از مقامات اروپایی و غربی است و هرگونه اقدام غربی‌ها برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران در واقع با ادعاهای آنها درباره مبارزه با تروریست تناقض دارد.