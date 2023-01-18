اردوغان: انتخابات ترکیه ممکن است ۱۴ ماه می برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که احتمال برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری در ۱۴ ماه می سال جاری میلادی وجود دارد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، این تاریخ یک ماه زودتر از تاریخی است که پیشتر اعلام شده بود.

به گزارش رویترز، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه با هم و بزرگ ترین آزمون برای «رجب طیب اردوغان» به شمار می‌آید.

این خبرگزاری اضافه کرد: در شرایطی که یک اتحاد از مخالفان اردوغان وعده عقب نشینی از سیاست‌های اقتصادی نامتعارف رئیس جمهور را می‌ دهد، رأی‌ گیری همچنین درباره نحوه اداره ترکیه و نقشی که ممکن است برای کاهش درگیری در اوکراین و خاورمیانه (غرب آسیا) ایفا کند، تصمیم خواهد گرفت.

رئیس جمهور ترکیه در خصوص ائتلاف شش حزبی که به دنبال سرنگونی وی هستند، گفت: ملت ما به این کودتاچیان، این جدول ۶ نفره جاه طلب اما نالایق، در همان روز، بس است خواهد گفت.

این در حالیست که وی پیشتر گفته بود که رأی گیری در ماه ژوئن برگزار می‌شود، اما اوایل این ماه گفت که تاریخ ممکن است از ۱۸ ژوئن زودتر باشد.