سپاه منحصرترین سازمان ضدتروریستی در منطقه و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف عصر پنج شنبه در یادواره امیران، سرداران، فرماندهان و ۴۳۷ شهید شهرستان بندر انزلی با اشاره به اینکه آنچه که امروز در جامعه نیاز داریم مجلس شهدا و یادآوری مسئولیت به مسئولان است، اظهار کرد: ما مکلفیم میراث، یاد و مسیر شهدا و ارزش‌هایی را که شهدا دنبال می‌کردند، دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه باور داشته باشیم که راه موفقیت ما همین مسیر و راه است، گفت: مردم در دفاع مقدس بدون هیچ بهانه و خواسته‌ای داوطلبانه به میدان آمدند و یک سازماندهی مردمی رخ داد، از خانه تا پشت خاکریز و خط مقدم و مردم خودشان این الگو را ساختند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این الگو سابقه قبلی نداشت، افزود: کلام امام راحل خانواده‌ها و جوانان را متحول کرد و همه جانانه به میدان آمدند و تا پای جان پای انقلاب ایستادند.

وی با تأکید بر اینکه امروز برای رهایی از مشکلات و برای اینکه کارآمد باشیم راهی جز این نداریم که مردم ما در صحنه باشند با همان باورهایی که شهدا داشتند، ادامه داد: هر راه دیگری بجز جز مسیر شهدا باشد حتی برای تحول اقتصادی و سیاسی، سیاست خارجی و داخلی و محیط زیست، اشتباه است.

شهدا به ما یاد دادند که اگر بخواهیم، می‌توانیم

قالیباف با اشاره به اینکه شهدا به ما درس اخلاص دادند و یاد دادند که ایراد بی خود نگیریم و بصیرت داشته باشیم، افزود: در تمامی وصیت نامه‌های شهدا اطاعت از ولایت، توجه بهع عفاف و حجاب دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه استکبار ستیزی و خدمت به محرومین و توقع نداشتن از انقلاب در شهدا بود، اضافه کرد: شهدا به ما یاد دادند که هم می‌شود و هم می‌توانیم اگر بخواهیم و باید تلاش کنیم تا آرمان‌ها و باورهای شهدا فراموش نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نباید الگوهای دفاع مقدس فراموش شود، تأکید کرد: کسانی که می‌گویند با دنبال کردن دفاع مقدس مشکلات کشور حل می‌شود؟ می گویم بله این نگاه کاملاً متعهدانه و متخصصانه با مدیریت کارآمد است.

وی با بیان اینکه امروز بدون شک جزو ۵ قدرت برتر موشکی دنیا هستیم، گفت: دفاع مقدس ثابت کرد که می‌توانیم آخرین تکنولوژی‌های دنیا را با مردم و فرهنگ شهدا به دست بیاوریم و به اینجا برسیم.

قالیباف با اشاره به اینکه باید برای جوانانمان تبیین کنیم که می‌توانیم اقتصاد و مشکلات آن راحل کنیم اگر بخواهیم، ادامه داد: جوانان امانت ما هستند و ما مکلف به تربیت صحیح آنها هستیم امروز باید فرهنگ شهدا در خانواده، مدرسه و جامعه تبیین شود.

فرهنگ شهدا گره گشا است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جنگ ترکیبی اگر این فرهنگ را نهادینه نکنیم نمی‌توانیم بگوییم مدافعان و یاران شهدا هستیم، اظهار کرد: فرهنگ شهدا گره گشای مشکلات مادی و معنوی ماست.

وی با اشاره به اینکه ملت نشان داد همیشه اگر فرصت فراهم کردیم و فراموششان نکردیم گره گشا شده‌اند مثل دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: امروز اگر پایدار هستیم، قوی هستیم به واسطه جانفشانی و پایداری شهدا و نگاه و عملکرد عقلانی شهدا بوده است.

قالیباف با بیان اینکه الگوی مدیریتی ما باید فرهنگ شهدا باشد و برای شکوفاسازی استعدادها باید شایسته سالاری را نهادینه کنیم نه حزب بازی و سیاسی بازی و طایفه بازی ادامه داد: باید به لیاقت‌ها توجه کنیم.

وی با تأکید بر اینکه در این مجالس باید جوانانمان با فرهنگ شهدا آشنا باشند، بیان کرد: در آموزش و پرورش هرکاری انجام دهیم سرمایه گذاری بوده و تربیت مهم‌تر از آموزش است و بر آن تقدم‌دارد.

رئیس مجلس شوری اسلامی با بیان اینکه اگر هنجارهای دفاع مقدس و فرهنگ شهدا را پیش ببریم به سمت خیر عمومی پیش می‌رویم، اضافه کرد: مسلماً امروز در جنگ تنگاتنگ ترکیبی رسانه‌ای و جنگی که ذهن جوانان ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر تحریم‌های ناعادلانه اقتصادی می‌توانیم موفق باشیم و حماسه دیگری مثل دفاع مقدس رقم بزنیم تنها شرط آن این است که باور داشته باشیم و فرهنگ شهدا را الگو قرار دهیم.

وی با بیان اینکه همه دشمنی دشمنان با ما این است که می‌خواهند این فرهنگ شهادت و تمدن سازی را از بین ببرند، گفت: تاریخ نشان داده اگر دشمنان در برابر دین ما بایستد ما در برابر تمام دنیا می‌ایستیم.

اتحادیه اروپا مسیر خود را از آمریکا جدا کند

قالیباف با اشاره به اینکه برگزاری این مجالس خود در فضای حقیقی امروزی فناوری اجتماعی است و تداوم این گونه مجالس کمک حال ما خواهد بود، ادامه داد: پارلمان اروپا مصوبه پیشنهادی داشته که سپاه پاسداران را که کانون فرهنگ جهاد و شهادت از دوران اول انقلاب تاکنون بوده و بزرگترین نهاد مبارزه با تروریست و مهمترین شخصیت آن شهید سلیمانی بوده را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کنند.

رئیس مجلس تأکید کرد: اگر اتحادیه اروپا چنین تصمیمی بگیرد به این معناست که خود اتحادیه اروپا سازمان‌بزرگ حمایت از تروریست است چرا که سپاه پاسداران بزرگترین نهاد مبارزه با تروریست بوده است.

وی با بیان اینکه سپاه پاسداران منحصرترین سازمان ضد تروریستی در منطقه و جهان است، تصریح کرد: اسناد و مدارک آن وجود دارد و اروپا مراقب باشد حامی خواست داعش نشود.

قالیباف با اشاره به اینکه اروپا امروز با این کار عملاً حمایت از تروریست را اعلام می‌کند، گفت: هشدار می‌دهم در صورت نهایی شدن این تصمیم مجلس ایران مقابله به مثل می‌کنیم و دولت‌های اروپا را حامی‌تروریست و ارتش‌های آنها را سازمان تروریستی می‌دانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امیدواریم اروپاییان عاقلانه تصمیم بگیرند و خود را از سلطه آمریکا خارج کنند در غیر این صورت هزینه آن را تمام و کمال پرداخت خواهند کرد.