  1. سیاست
  2. مجلس
۱ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۵۷

سلیمی در گفتگو با مهر:

سرلشکر سلامی و رئیس جمهور فردا به مجلس می‌روند

سرلشکر سلامی و رئیس جمهور فردا به مجلس می‌روند

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه مجلس فردا با حضور فرمانده سپاه جلسه غیرعلنی دارد، گفت: در جلسه علنی مجلس نیز کلیات بودجه با حضور رئیس‌جمهور بررسی می‌شود.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی فردا (دوم بهمن ماه) با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جلسه غیرعلنی دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قرار است در این جلسه درباره پاسخ قاطع به اقدام اتحادیه اروپا مبنی بر تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بحث و تبادل نظر شود.

حضور رئیسی در مجلس برای رأی‌گیری بودجه

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین فردا حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در مجلس حضور می‌یابد تا در جلسه علنی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رأی‌گیری شود.

کد مطلب 5687700
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها