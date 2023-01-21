حجتالاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی فردا (دوم بهمن ماه) با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جلسه غیرعلنی دارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قرار است در این جلسه درباره پاسخ قاطع به اقدام اتحادیه اروپا مبنی بر تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بحث و تبادل نظر شود.
حضور رئیسی در مجلس برای رأیگیری بودجه
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین فردا حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور کشورمان در مجلس حضور مییابد تا در جلسه علنی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رأیگیری شود.
