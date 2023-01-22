  1. بین الملل
  2. اروپا
۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۱۷

در اعتراض به هتک حرمت قرآن کریم؛

پرچم سوئد از سوی مردم ترکیه به آتش کشیده شد+ فیلم

پرچم سوئد از سوی مردم ترکیه به آتش کشیده شد+ فیلم

در پی اقدام موهن مقامات سوئد در صدور مجوز برای هتک حرمت به قرآن کریم، شماری از مردم ترکیه در شهر استانبول پرچم ترکیه را به آتش کشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، مردم ترکیه در اعتراض به اقدام موهن مقامات سوئد در صدور مجوز برای هتک حرمت به قرآن کریم پرچم این کشور را مقابل کنسولگری استکهلم در استانبول به آتش کشیدند.

افرادی نیز قصد داشتند به ساختمان کنسولگری سوئد حمله کنند که نیروهای امنیتی مانع این اقدام شدند.

گفتنی است هفته گذشته مقامات سوئدی به یک شخصیت افراطی دانمارکی اجازه دادند که در برابر ساختمان سفارت ترکیه در استکهلم نسخه ای از مصحف شریف را به آتش بکشد. این اقدام با واکنش های تندی از سراسر جهان اسلام روبرو شده است.

کد مطلب 5688894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      قرآن مال تمام افراد بشریت است نه نتها برای مسلمانان . کشور دانمارکی که مردمش دلفینهای بیگناه را هر سال در مراسمی قتل و عام میکنن نمی تواند یک کشور آزاد و دارای حقوق بشر خوب باشد همینطور کشور سوئد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها