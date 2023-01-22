پرچم سوئد از سوی مردم ترکیه به آتش کشیده شد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، مردم ترکیه در اعتراض به اقدام موهن مقامات سوئد در صدور مجوز برای هتک حرمت به قرآن کریم پرچم این کشور را مقابل کنسولگری استکهلم در استانبول به آتش کشیدند.

افرادی نیز قصد داشتند به ساختمان کنسولگری سوئد حمله کنند که نیروهای امنیتی مانع این اقدام شدند.

گفتنی است هفته گذشته مقامات سوئدی به یک شخصیت افراطی دانمارکی اجازه دادند که در برابر ساختمان سفارت ترکیه در استکهلم نسخه ای از مصحف شریف را به آتش بکشد. این اقدام با واکنش های تندی از سراسر جهان اسلام روبرو شده است.