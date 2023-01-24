«ایثار قم» میزبان دور برگشت لیگ ملی بسکتبال با ویلچر ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه فرهنگی ورزشی جانبازان و معلولین ایثار قم روزهای پنجم تا هفتم بهمن ماه از دیدارهای دور برگشت لیگ ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران میزبانی می‌کند.

بعد از انجام دیدارهای دور رفت فصل ۱۴۰۱ لیگ ملی بسکتبال با ویلچر ایران در تهران که با صدرنشینی مقتدرانه ایثار قم و پیروزی این تیم برابر تمام رقبا همراه بود، اکنون شاگردان عباس خاکی از رقبای خود در گروه دوم مرحله مقدماتی میزبانی می‌کنند.

برنامه بازی‌ها که در سالن شهدای بهزیستی قم برگزار می‌شود به شرح زیر است:

چهارشنبه ۵ بهمن ماه

ساعت ۹: هیئت اصفهان – دانشگاه آزاد ارومیه

ساعت ۱۰:۳۰: ایثار قم – میلاد ابزار تهران

ساعت ۱۶: میلاد ابزار تهران – آسایشگاه فیاض‌بخش مشهد

ساعت ۱۷:۳۰: هیئت اصفهان – ایثار قم

پنجشنبه ۶ بهمن ماه

ساعت ۹:۰۰: آسایشگاه فیاض‌بخش مشهد – هیئت اصفهان

ساعت ۱۰:۳۰: ایثار قم – دانشگاه آزاد ارومیه

ساعت ۱۵:۳۰: دانشگاه آزاد ارومیه – آسایشگاه فیاض‌بخش مشهد

ساعت ۱۷:۳۰: میلاد ابزار تهران – هیئت اصفهان

جمعه ۷ بهمن ماه

ساعت ۹:۳۰: میلاد ابزار تهران – دانشگاه آزاد ارومیه

ساعت ۱۱:۰۰: ایثار قم – آسایشگاه فیاض‌بخش مشهد



گفتنی است تیم ایثار قم به سرمربیگری عباس خاکی، مربیگری علی خوشرفتار و مدیریت یحیی ابطحی تمام رقبای خود را در دور رفت مرحله مقدماتی گروه دوم لیگ ملی بسکتبال با ویچلر باشگاه‌های کشور به میزبانی تهران شکست داده و با چهار برد متوالی صدرنشین این گروه به شمار می‌رود.