رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان سفر می کند؟

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از اسپوتنیک، «ند پرایس»، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد که از سفر برنامه ریزی شده «کوین مک کارتی»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان اطلاعی ندارد.

پرایس در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های مک کارتی برای سفر به تایوان گفت: «من نمی‌دانم که دفتر رئیس مجلس نمایندگان سفر برنامه‌ریزی شده‌ای را اعلام کرده است یا خیر؟»

روز دوشنبه، رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که مک کارتی در حال برنامه ریزی برای سفر به تایوان در بهار امسال است.

براساس اعلام رسانه‌های آمریکایی، برنامه ریزی مک کارتی برای سفر به تایوان در ادامه راه رئیس سابق مجلس نمایندگان، نانسی پلوسی برای سفر به تایوان صورت می‌گیرد. سفری که حدود پنج ماه پیش سرو صدای زیادی به پا کرد و باعث شد تا چین دست به مجموعه‌ای از اقدامات نظامی از جمله چندین مانور نظامی سنگین در مجاورت سواحل تایوان بزند. در زمان سفر پلوسی به تایوان، مک کارتی که در آن زمان عضو مجلس نمایندگان بود، از سفر پلوسی حمایت کرد و گفت در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس، او نیز از تایوان دیدن خواهد کرد

اعلام سفراحتمالی رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در حالی صورت گرفته است که کمتر از دو هفته پیش، وزارت امور خارجه آمریکا مجوز فروش ۱۸۰ میلیون دلار تسلیحات به تایوان را تائید کرد؛ در میان این بسته تسلیحاتی سیستم مین ضد تانک نیز به چشم می‌خورد.

یک نهاد وابسته به پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا گفته است که بسته تسلیحاتی برای تایوان توانایی این جزیره را برای رویارویی با تهدیدات فعلی و آتی در مقابل دشمنان خود تقویت خواهد کرد. با این حال مشخص نیست که سیستم‌های تسلیحاتی وعده داده شده آمریکا چه زمانی به تایوان خواهند رسید.

پیش از این نیز دولت بایدن متعهد شده بود که فقط تا ۲.۲ میلیارد دلار تجهیزات نظامی به تایپه بفروشد، اما ماه گذشته فاش شد که محموله‌های تسلیحاتی آمریکا برای تایوان به ۱۸.۷ میلیارد دلار رسیده است که چند برابر میزان اعلام شده از سوی دولت بایدن است.

چین بارها از واشنگتن خواسته است که فروش تسلیحات خود به تایوان را متوقف کند، اما تا کنون واشنگتن به این خواسته چین توجهی نکرده است.

اعلام فروش محموله تسحلیاتی آمریکا به تایوان در میانه تنش فزاینده با چین صورت می‌گیرد. چین براساس سیاست چین واحد، جزیره تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و هرگونه روابط مستقل خارجی این جزیره با سایر کشورها بویژه آمریکا را محکوم می‌کند. روز پنجشنبه نیز وزارت دفاع تایوان در بیانیه‌ای اعلام کرد که فعالیت‌های نظامی چین در اطراف این جزیره کماکان ادامه دارد. همزمان وزارت دفاع جزیره تایوان از رؤیت ۵ کشتی جنگی و همچنین ۱۲ فروند جنگنده نظامی چین نزدیک این جزیره خبر داد و اعلام کرد که این هواپیماها از «خط میانی» تنگه تایوان عبور کردند.

روایت تایوان درباره تحرکات نظامی چین نزدیک این جزیره در شرایطی مطرح شده که چندی پیش اعلام شد که برای نخستین بار پس از سفر «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایپه، دو کشتی جنگی متعلق به نیروی دریایی آمریکا از تنگه تایوان عبور کرده‌اند.

این در حالی است که ارتش چین پیشتر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که در پاسخ به سفر اخیر هیئت آمریکایی به تایوان، رزمایش نظامی جدیدی در آب‌ها و آسمان اطراف تایوان برگزار می‌کند.