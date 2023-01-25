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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۰۱

کارشناس هواشناسی پیش بینی کرد؛

قزوینی‌ها منتظر افزایش آلودگی هوا باشند

قزوینی‌ها منتظر افزایش آلودگی هوا باشند

قزوین- کارشناس هواشناسی قزوین با بیان اینکه در روزهای آینده شاهد جوی پایدار در قزوین خواهیم بود، گفت: احتمال انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرتردد وجود دارد.

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی قزوین در روزهای پیش رو اظهار کرد: در روزهای پیش رو و تا روز شنبه شاهد جوی پایدار در استان قزوین خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در این روزها در ارتفاعات افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی می‌کنیم، عنوان کرد: در روزهای آینده احتمال انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرتردد وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی قزوین با بیان اینکه روزهای سردی را پیش رو داریم، تاکید کرد: از روز یکشنبه پیش بینی جو ناپایدار به همراه بارش برف در استان را داریم.

وی یادآور شد: دیشب کمینه دمای شهر آوج ۱۳ درجه زیر صفر و در همان ساعت قزوین ۱۰ درجه زیر صفر بود.

کد مطلب 5691712

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