مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی قزوین در روزهای پیش رو اظهار کرد: در روزهای پیش رو و تا روز شنبه شاهد جوی پایدار در استان قزوین خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در این روزها در ارتفاعات افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی می‌کنیم، عنوان کرد: در روزهای آینده احتمال انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرتردد وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی قزوین با بیان اینکه روزهای سردی را پیش رو داریم، تاکید کرد: از روز یکشنبه پیش بینی جو ناپایدار به همراه بارش برف در استان را داریم.

وی یادآور شد: دیشب کمینه دمای شهر آوج ۱۳ درجه زیر صفر و در همان ساعت قزوین ۱۰ درجه زیر صفر بود.