به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری پیش از ظهر چهار شنبه در نشست هماهنگی و برنامهریزی ایامالله دهه فجر که در محل حسینیه شهدای دفتر نماینده ولیفقیه خراسان شمالی برگزار شد، اظهار داشت: استفاده از ظرفیت اعتکاف جهت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی امری ضروری است.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: جشنهای مربوط به انقلاب اسلامی باید با اهمیت بالایی برگزار شود.
امام جمعه بجنورد بیان کرد: دهه فجر فرصت زنده نگاهداشتن ایثارگریهایی بود که هدفش استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است.
وی در ادامه افزود: دهه فجر صرف برگزاری جشن نیست و زمان احیای آرمانها و باورهای انقلاب میباشد.
حجتالاسلام نوری گفت: دستاوردهای نظام توسط مدیران برای مجموعه خود و مردم تشریح و تبیین شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به اغتشاشات اخیر، بیان کرد: تبیین و تشریح دستاوردهای نظام باید طی این مدت صورت گیرد.
امام جمعه بجنورد خاطر نشان کرد: واژههای نظامی به کار برده شده توسط رهبری نشان از شرایط جنگی دارد لذا این تفکر باید بین مسئولان رایج شود.
حجت الاسلام نوری گفت: مطالعه ماجرای آندلس و جنایتهای انجام شده با هدف اطلاع از شرایطی که منجر به سقوط اسلام در آن بلاد شد، به همگان توصیه میشود.
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