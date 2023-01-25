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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۰۸

فرماندار سنندج خبر داد؛

افتتاح بیش‌ از ۳ هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی در سنندج

افتتاح بیش‌ از ۳ هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی در سنندج

سنندج- فرماندار سنندج از افتتاح بیش از ۳هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی در دهه فجر امسال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عسکری روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج، ضمن محکوم کردن قطعنامه اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اظهار کرد: پارلمان اتحادیه اروپا یک نهاد تشریفاتی است و صدور این گونه قطعنامه‌ها تنها جنبه تشریفاتی دارد و خللی در اراده راسخ سپاه ایجاد نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه مهار کردن حملات تروریستی در غرب آسیا و نابودی داعش مرهون خدمات سپاه پاسداران است، تصریح کرد: صدور قطعنامه از سوی اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران کارنامه ننگین دیگری در تاریخ اروپاست.

وی به جنگ جهانی دوم و کشته شدن ۸۵ میلیون انسان بی‌گناه در این جنگ اشاره کرد و گفت: در این جنگ تنها ۵۰ میلیون نفر از کشته‌ها افراد غیرنظامی بودند.

فرماندار سنندج همچنین اهانت کشور سوئد به کتاب قرآن را اهانت بزرگی به تمام ادیان الهی دانست و افزود: بی‌احترامی و توهین به کتاب قرآن نابخشودنی است و آن را محکوم می‌کنیم.

عسکری با اشاره به اینکه در آستانه دهه فجر قرار داریم افزود: در دهه مبارک فجر امسال تعداد ۱۵۱ پروژه با هزینه‌ای بالغ بر ۳۰۵ میلیارد تومان در شهرستان سنندج به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی یادآور شد: این پروژه‌ها در مقایسه با ۸۵ پروژه سال گذشته و ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبارات این پروژه‌ها از لحاظ تعداد پروژه‌ها و اعتبارات رشد چشمگیری دارد.

فرماندار سنندج تعهد شغلی شهرستان سنندج را هشت هزار و ۳۰۰ شغل عنوان کرد و گفت: از این میزان تاکنون هفت هزار و ۵۰۰ شغل محقق شده است.

عسکری خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد سهمیه اشتغال در شهرستان سنندج در سال جاری محقق شده است.

عسکری به مقوله تأمین مسکن در شهرستان سنندج اشاره کرد و گفت: تاکنون احداث سه هزار و ۲۰۰ واحد مسکن آغاز شده و در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گفته وی، هم اکنون سه هکتار زمین به منظور احداث مسکن ملی اختصاص یافته و فرایند کار در دست اقدام است.

عسکری با اشاره به اینکه در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب و ایام دهه فجر قرار داریم تأکید کرد: همه دستگاه‌ها موظفند ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شاد و مفرحی برای اقشار مختلف مردم برنامه‌ریزی کنند.

وی همچنین بر حضور پرشور و حداکثری مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال تأکید کرد و گفت: حضور مردم در این راهپیمایی منجر به خنثی شدن توطئه‌های دشمنان می‌شود.

کد مطلب 5691932

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