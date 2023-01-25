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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۰۶

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان اربیل عراق مطرح کرد؛

استقبال تجار عراقی از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان لرستان

استقبال تجار عراقی از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان لرستان

خرم‌آباد- رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان اربیل عراق، نسبت به استفاده از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک علم و فناوری لرستان ابراز علاقه‌مندی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، گیلان سعید عزیز امروز چهارشنبه در بازدید از غرفه پارک علم و فناوری لرستان نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی لرستان، برای استفاده از توانمندی‌های شرکت‌های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری لرستان ابراز علاقه مندی کرد.

استقبال تجار عراقی از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان لرستان

وی، حضور متقابل واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری لرستان را در نمایشگاه‌های کشور عراق برای افزایش تعاملات مؤثر فی ما بین ارزنده دانست.

فرهاد نامداری رئیس پارک علم و فناوری لرستان نیز، گفت: با عنایت به توانمندی‌های علمی و فناورانه موجود در واحدهای فناور و دانش بنیان استان لرستان، این پارک آمادگی دارد نیازمندی‌های فنی و خدمات مهندسی اعلام شده توسط تجار و بازرگانان عراق و اقلیم کردستان را تأمین کند.

فرهاد زیویار استاندار لرستان نیز، گفت: این استان شرکت‌های دانش بنیان و فناوران توانمند بسیاری برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق دارد و این نمایشگاه فرصت مناسبی برای دستیابی به اهداف اقتصادی مشترک است.

بنا بر این گزارش، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی لرستان با حضور تجار عراق و اقلیم کردستان از تاریخ چهار لغایت شش بهمن ماه از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی لرستان برپا و آماده بازدید علاقه مندان است.

کد مطلب 5691998

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