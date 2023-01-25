به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی احمدی عمده کانی موجود در استان را شامل مواد معدنی و آهن ساختمانی عنوان کرد که در استان فرآوری شده و صادرات به صورت خام نیست و ادامه‌داد: میزان مواد معدنی اکتشافی ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون تن بوده که دارای گواهینامه کشف است.

وی با اعلام اینکه استخراج مواد معدنی ۲۱ و نیم میلیون تن بوده و ۱۵ میلیون تن استخراج سالیانه داریم‌.

معاون امور معادن اداره کل صمت استان همدان با بیان اینکه در سال‌جاری طبق مصوبه ۱۷ معدن به چرخه تولید بازگشت، اضافه کرد: سال ۱۳۹۹ میزان حقوق دولتی از معادن ۲۲ میلیارد تومان بود، سال گذشته ۸۴ میلیارد تومان با رشد ۴۰ درصدی را شامل شد و این میزان تا پایان آذر ماه سالجاری به ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.

احمدی نظارت بر برداشت معادن را با تهیه نقشه پایه معادن عنوان کرد و ادامه داد: استان همدان دارای ۱۰۵۰ عضو در سازمان نظام مهندسی معادن است که معادن ملزم به جذب این مهندسین شدند.

وی با تاکید بر اینکه حقوق دولتی به مناطقی که معدن واقع شده تخصیص می‌یابد و ۲ درصد به استان محل وقوع معادن اختصاص پیدا می‌کند تا جهت بازسازی راه‌ها و.‌.. هزینه شود، افزود: تا سقف یک درصد از کل فروش معادن به تخریب و خسارت وارد شده اختصاص می‌یابد.

صادرات سنگ و مواد خام

معاون امور معادن اداره کل صمت استان همدان با بیان اینکه در زمینه فرآوری ۸۰ درصد پیشگیری از خام فروشی داریم، اضافه کرد: مواد معدنی نیز که فرآوری نمی‌شود به صورت خام صادر نمی‌شود.

وی به تولید شمش منیزیم از دولومیت در دو واحد در نهاوند و ملایر خبر داد و بیان کرد: در ماه‌های آتی واحد دوم استارت می‌خورد.

احمدی با اعلام اینکه سیسلیس و فروسیلیس همدان در غرب آسیا مطرح بوده و صادرمی شود، تصریح کرد: فلدسپات همدان خاص است.

معاون امور معادن اداره کل صمت استان همدان به برگزاری مزایده عمومی برای ۸۷ معادن متروک استان اشاره کرد و ادامه داد: ۷۷ مورد در مزایده شرکت کردند که ۳۳ نفر برنده شده و ۳۳ معدن به چرخه تولید بر گشت.

وی با اظهار اینکه هیچ مجوز وجود نداشته که به عنوان مثال شن و ماسه استخراج کند اما بر خلاف مجوز اقدام به برداشت سرب نماید.