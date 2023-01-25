واکنش شدید اللحن الازهر به قرآن سوزی و درخواست بایکوت اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، به دنبال تکرار هتاکی به قرآن در اروپا، تحرک جدیدی در مصر علیه هلند و سوئد انجام شد.

بر اساس این گزارش، در پی تکرار موارد هتک حرمت قرآن کریم، الازهر مصر خواستار تحریم کالاهای سوئدی و هلندی از سوی مسلمانان جهان شد.

در بیانیه رسمی الازهر بر ضرورت موضع یکپارچه و مقتدرانه در نصرت کتاب خداوند و قرآن کریم و پاسخی درخور به دولت‌های هلند و سوئد بابت اهانت به عقاید یک و نیم میلیارد مسلمان و ارتکاب جنایات وحشیانه تحت عنوانی غیر انسانی و غیر اخلاقی موسوم به «آزادی بیان» تأکید شده است.

در این بیانیه آمده است: این رفتارها نه آزادی بیان که دیکتاتوری هرج‌ومرج و بی ادبی و سلطه‌جویی بر ملت‌هایی است که به خداوند و هدایت آسمانی ارتباط دارند. ملت‌های مسلمان باید به تحریم کالاهای این کشورها پایبند باشند و آنرا به کودکان و جوانان و زنانشان بیاموزند و بدانند که هرگونه کوتاهی در این باره به معنای کوتاهی صریح در یاری دین است.

در این بیانیه آمده است: این منحرفان ارزش این دین را هرگز نخواهند دانست و فقط وقتی حساب کار دستشان می‌آید که منافع مالی و اقتصادی‌شان با خطر مواجه شود چون جز زبان پول چیزی نمی‌فهمند.

لازم به ذکر است که این روزها صدای اعتراض مسلمانان در اقصی نقاط جهان به خاطر اقدامات موهن گروه های افراطی اروپا تحت لوای دولت های متبوع آنها، بلندتر از همیشه به گوش می رسد. تنها طی چند روز گذشته دست کم دو مورد رفتارهای خشونت بار و خلاف اخلاق از سوی اروپایی‌های مدعی حقوق بشر صورت گرفته است.