واکنش هیئت علمای عربستان به هتاکی به قرآن در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عربستانی الریاض، هیئت علمای عربستان به هتاکی به قرآن کریم در اروپا واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، دبیرخانه عمومی هیئت علمای ارشد عربستان سعودی، توهین افراط گرایان به قرآن کریم در هلند را به شدت محکوم کرد.

این هیات در بیانیه ای اعلام کرد: این رفتار وحشیانه محکوم و اهانت به همه مسلمانان است.

هیئت علمای عربستان همچنین در بیانیه خود از همه جهانیان خواست این رفتارهای متوالی را محکوم کنند.

هیات علمای عربستان همچنین از کشورهای جهان خواست در راستای خدمت به صلح، رواداری و همزیستی، قوانین و مقرراتی را به منظور جرم انگاری توهین به مقدسات تدوین کنند.

پیش از این هم عربستان سعودی اقدام یک افراط‌گرای هلندی در هتک حرمت قرآن کریم در شهر لاهه هلند را به شدت محکوم کرده بود.

وزارت خارجه عربستان با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام، بر موضع این کشور در دعوت به گسترش فرهنگ گفت‌وگو و مدارا و هم‌زیستی و مخالفت با عوامل افراط‌گرایی و نفرت‌پراکنی تأکید کرده بود.

لازم به ذکر است که «ادوین واگنسولد» رهبر هلندی گروه راست افراطی «اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب» (PEGIDA) روز دوشنبه سوم بهمن ماه یک نسخه از قرآن کریم کتاب مقدس اسلام را در هلند مورد هتک حرمت قرار داد.

این سرکرده ضداسلام ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و گفت که از شهردار لاهه برای تخریب قرآن مجوز دریافت کرده است. واگنسولد همچنین در نوشته جداگانه‌ای در حساب اینستاگرام، نامه‌ای به امضای «یان ون زانن» شهردار لاهه نشان داده که به او اجازه می‌دهد از اشیاء در اعتراض خود استفاده کند اما به دلیل امنیت عمومی از سوزاندن آن منع شده است.

پاره کردن و به آتش کشیدن یک نسخه از قرآن کریم در هلند تنها دو روز پس از حادثه سوزاندن این کتاب مقدس اسلام در سوئد رخ داد که «راسموس پالودان» شهروند تندرو و اسلام ستیز سوئدی - دانمارکی روز شنبه یکم بهمن ماه در اقدامی موهن، یک نسخه از قرآن را در مقابل ساختمان سفارت ترکیه در پایتخت سوئد سوزاند. او برای این کار خود از مقامات سوئد مجوز گرفته بود.

«آزادی بیان» این روزها در غرب به شکل فراوان به عنوان دستاویزی برای سوزاندن قرآن کریم، توهین به رسول خدا (ص) و نفرت‌پراکنی علیه دین اسلام به کار می رود. آزادی بیان که تاج جواهرنشان دموکراسی ادعایی غربی عنوان می شود، کم‌کم با ظهور احزاب راست فاشیست در اکثر کشورهای اروپایی به سرعت در حال پسرفت است و آنچه در سوئد اتفاق افتاد، تازه نوک کوه یخ است.