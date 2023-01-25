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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۵۷

پشت پرده ماندن یک کاراته‌کا ایران در فرانسه و واکنش فدراسیون

پشت پرده ماندن یک کاراته‌کا ایران در فرانسه و واکنش فدراسیون

یک کاراته‌کای ایرانی حاضر در رقابتهای آزاد پاریس در پایان این رقابت‌ها به تهران بازنگشت تا حاشیه های را متوجه فدراسیون کاراته کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی کاراته کای ایرانی که حتی در سوپر لیگ کاراته ایران هم حضور ندارد، مدتی قبل برای حضور در یک تورنمنت با ویزای یونان راهی این کشور شد و پس از شرکت در این رقابت‌ها به فرانسه رفت تا در مسابقات بین المللی پاریس هم مبارزه کند. وی در هر دو تورنمنت توفیقی در کسب نتیجه نداشت.

این کاراته کا که پیش از این مسابقات کمتر در ورزش ایران شناخته شده بود و پس از انتشار احتمال عدم بازگشت به ایران، حاشیه ساز شد، با علم به قوانین یونان از فرانسه راهی سوئیس شد. طبق قانون اروپا معروف به «قانون دوبلین» فردی که با ویزا یک کشور وارد حوزه شینگن می‌شود، در صورت اعلام پناهندگی در کشور دوم، به کشور نخست بازگردانده می‌شود. قانونی که یونانی آن را امضا نکرده اند و به نظر می‌رسد، وی نیز با آگاهی از این قانون راهی فرانسه شده است.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که احتمال بازگشت این ورزشکار بعد از پایان زمان روادید وجود دارد.

از سوی دیگر فدراسیون کاراته با انتشار بیانیه‌ای به موضوع این کاراته کا واکنش نشان داد و نوشت: به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر پناهندگی فرزاد رستمی به کشور سوئیس به اطلاع می‌رساند این ورزشکار ملی‌پوش کاراته نبوده و بدون اطلاع و هماهنگی فدراسیون و بدون اخذ مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان در مسابقات آزاد فرانسه شرکت کرده است.

لازم به یادآوری است که ثبت نام رستمی برای شرکت در مسابقات کاراته آزاد پاریس نیز به صورت آزاد بوده و از یونان راهی فرانسه شده است.

کد مطلب 5692110

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